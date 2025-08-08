Batalha

Faustão passa por transplante de fígado e retransplante renal e em SP

Segundo o Hospital Israelita Albert Einstein, procedimento já era planejado há um ano. Apresentador estava internado desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 06:37

Fausto Silva, 75, foi submetido a um transplante de fígado na última quarta-feira (6), combinado a um retransplante renal que, segundo o Hospital Israelita Albert Einstein, já era planejado há um ano.

Conforme o boletim médico, o apresentador estava internado desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse.

Faustão faz primeira aparição após transplante de rim e internação Crédito: Instagram/@faustaodomeucoracao

Durante o período, ele passou por um controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional para estabilização do quadro de saúde.

Faustão enfrenta um histórico recente de complicações de saúde. Em agosto de 2023, ele passou por um transplante de coração, após um quadro de insuficiência cardíaca. Meses depois, em fevereiro de 2024, foi submetido a um transplante de rim, em decorrência do agravamento de uma condição renal crônica.

Desde então, ele tem seguido em tratamento sob acompanhamento médico constante. Ele chegou a realizar sessões de hemodiálise até que seu estado clínico permitisse a adoção de outro protocolo.

No início de 2025, foi internado novamente devido a uma infecção, mas teve alta dias depois e seguiu o tratamento em casa.

