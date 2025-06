Moda

Capixaba participa de reality show de moda: "Levo referências de Cariacica"

Anielle Paola está entre os 21 participantes do Werk It!, em uma disputa criativa para montar visuais completos

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de junho de 2025 às 15:29

Anielle Paola integra o novo reality do canal E!, Werk it! Crédito: Anielle Paola

A stylist e figurinista Anielle Paola, de 29 anos, moradora do bairro Morada de Santa Fé, em Cariacica, está entre os 21 participantes do reality show Werk It!, exibido pelo canal E!. A produção reúne profissionais de moda de várias partes do Brasil em uma disputa criativa para montar visuais completos – incluindo cabelo, maquiagem e figurino – sob o olhar de jurados convidados. >

Os episódios vão ao ar toda terça-feira, às 23h, e depois ficam disponíveis no Universal+ às quartas. E apesar de ter estreado na última terça-feira (3), o programa - apresentado por Gianne Albertoni e Maxi Weber - foi gravado no ano passado, em São Paulo. Local onde Anielle precisou passar uma temporada para levar o nome do ES para todo Brasil.>

"Foi muito bom, porque como profissional... é um jeito de mostrar o meu trabalho pra muita gente. E também de provar tudo que sei. No reality, a gente passa por diversas provas com temas, tempo corrido, com a nossa equipe. Ou seja, é bem puxado", conta a figurinista formada em artes plásticas.>

Anielle Paola integra o novo reality do canal E!, Werk it! Crédito: Anielle Paola

Os competidores são divididos em trios chamados de houses, e a cada episódio enfrentam desafios com tempo cronometrado. Segundo Anielle, o processo de seleção foi extenso: "Fui procurada por um dos produtores do programa, foram 7 etapas para entrar. Tinha entrevista, psicologia, atividades práticas. Essa é a primeira edição, inclusive até achei que era golpe (risos). Mas eu fui, foi em São Paulo".>

Spoiler: logo no episódio de estreia, ela e sua equipe tiveram 1h30 para transformar o visual completo de uma modelo. "Sempre é muito desafiador porque não existe só o meu conhecimento técnico. Tem muita psicologia e confiança nos meus colegas. São equipes de três pessoas. E a minha house é a Apoteose", explica.>

Por sinal, o grande vencedor do reality vai ganhar um ano em produtos de cabelo e agenciamento por uma produtora.>

Anielle Paola (à esquerda) integra o novo reality do canal E!, Werk it! Crédito: Anielle Paola

Sobre como levou o Espírito Santo para o reality, Anielle destaca o equilíbrio entre referências urbanas e marinhas. “A cultura capixaba é muito conhecida pela proximidade com o mar. Então eu tento trazer essa vivência do subúrbio, de Cariacica (e da parte urbana), mas também com essas referências marinhas, dentro dos episódios - sem dar muito spoiler”.>

Com garra e identidade, Anielle vê na sua trajetória uma oportunidade de representar o Estado e sua cidade. “Eu acho que as pessoas podem esperar muita brasilidade. De um modo geral, todos os participantes são dedicados, competentes. Levo referências de Cariacica, que é uma cidade de gente trabalhadora e de muita garra”, finalizou Anielle.>

Anielle Paola nos bastidores do Werk it! Crédito: Anielle Paola

