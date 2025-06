Teatro

Torta capixaba dá nome à nova peça de Lucinha Lins; espetáculo virá ao ES

Proposta do monólogo é unir gastronomia, afeto e memória cultural, destacando também a riqueza da culinária regional

Publicado em 10 de junho de 2025 às 10:02

Lucinha Lins vai participar da peça "Torta Capixaba" Crédito: Vitor Jubini/Instagram/@lucinhalinsoficial

A cultura capixaba será celebrada nos palcos em 2026 com a estreia da peça “Torta Capixaba”, escrita por Cláudio Tovar e estrelada por Lucinha Lins. A montagem, que já foi aprovada para captação de recursos via Lei Federal de Incentivo à Cultura, conta com parte do patrocínio garantido e terá apresentações em Vitória.>

Na trama, Lucinha interpreta Cremilda, uma renomada chef de cozinha que se propõe a ensinar o preparo da tradicional torta capixaba - prato símbolo da Semana Santa no Espírito Santo. O que começa como uma aula culinária se transforma, aos poucos, em uma viagem emocional: cada ingrediente evoca memórias de sua vida, e o público é conduzido por uma narrativa intimista, repleta de lembranças, emoções e reflexões.>

A proposta é unir gastronomia, afeto e memória cultural em um monólogo envolvente, destacando também a riqueza da culinária regional como elemento de identidade e pertencimento. Com humor e delicadeza, a personagem vai se revelando ao público, enquanto o cheiro simbólico da torta a transporta a momentos marcantes de sua história.>

Lucinha Lins e o esposo Cláudio Tovar Crédito: Vitor Jubini/Instagram/@lucinhalinsoficial

Com texto de Cláudio Tovar - ator, diretor, dramaturgo e esposo de Lucinha -, “Torta Capixaba” busca valorizar a cultura local com um enredo universal: as memórias afetivas que nos habitam e se manifestam nos gestos mais cotidianos, como o preparo de uma receita tradicional.>

A escolha de Lucinha Lins para viver Cremilda reforça a força dramática da obra. Atriz, cantora e referência do teatro e da televisão brasileira, Lucinha retorna aos palcos com um papel que promete emoção e identificação com o público.>

