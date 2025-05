Teatro

Vitória recebe peça inédita com atriz cega no papel principal

“F.I.M” é inspirado em “Fim de Partida”, de Samuel Beckett, e traz uma abordagem inédita com inclusão e representatividade no palco

Publicado em 21 de maio de 2025 às 13:30

Espetáculo “F.I.M” é inspirado em “Fim de Partida”, de Samuel Beckett Crédito: Verônica Gomes / Divulgação

O clássico “Fim de Partida”, do dramaturgo irlandês Samuel Beckett, ganha releitura inédita e inclusiva com o espetáculo “F.I.M”, da Cia Teatro Urgente, em cartaz nos dias 24 e 25 de maio na Casa da Música Sônia Cabral, no Centro de Vitória. A peça é encenada em formato de teatro performativo e inclusivo, com entrada gratuita e classificação indicativa de 12 anos. >

Pela primeira vez o personagem cego de “Fim de Partida” é interpretado por uma atriz com deficiência visual. Até então, o papel — central na obra de Beckett — havia sido sempre assumido por artistas videntes. A atriz dá vida a uma anciã cega e imobilizada, isolada em um mundo distópico tomado por uma pandemia, em contato apenas com sua criada.>

A encenação propõe novas camadas de significado, promovendo uma experiência artística profunda sobre limites, dependência, finitude e resistência, ao mesmo tempo em que rompe barreiras de representatividade no palco.>

Vitória recebe peça inédita com atriz cega no papel principal Crédito: Verônica Gomes / Divulgação

“Fim de Partida” e sua herança no teatro contemporâneo

Fiel à proposta de acessibilidade, todas as sessões contam com intérprete de Libras e descrição de cena para deficientes visuais antes do início da apresentação. O acesso para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida é feito pelo andar térreo, pela entrada ao lado da Galeria Homero Massena. >

A montagem foi contemplada pelo Edital nº 03/2023 – Meu Primeiro Edital, do Funcultura, vinculado à Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult-ES), e amplia o alcance da arte cênica para além das fronteiras convencionais, com protagonismo e representatividade reais.>

Serviço

Espetáculo: F.I.M – inspirado em “Fim de Partida”, de Samuel Beckett

Datas: Sexta-feira (24), às 19h30 / Sábado (25), às 18h30

Sexta-feira (24), às 19h30 / Sábado (25), às 18h30 Local: Casa da Música Sônia Cabral – Centro de Vitória

Casa da Música Sônia Cabral – Centro de Vitória Entrada: Gratuita

Gratuita Classificação indicativa: 12 anos >

