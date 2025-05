Cultura

Chico César faz show gratuito em Vila Velha neste domingo (25)

Atração faz parte da comemoração de 3 anos do Parque Cultural Casa do Governador; veja como garantir seu ingresso

Publicado em 21 de maio de 2025 às 11:42

Chico Cesar fará show gratuito em Vila Velha Crédito: Ana Lefaux / Divulgação

O cantor e compositor Chico César é a atração principal da próxima edição do Parque Aberto, que acontece neste domingo (25), das 8h às 15h, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. O show, gratuito, marca a comemoração de três anos de funcionamento do parque, que se consolidou como um espaço referência em arte, sustentabilidade e educação no Espírito Santo. >

A apresentação está marcada para as 13h e integra a turnê comemorativa dos 30 anos do álbum “Aos Vivos”, lançado em 1995 e considerado um marco na carreira do artista paraibano. No formato voz e violão, o show revisita sucessos como Mama África, À Primeira Vista, Deus Me Proteja e outras canções que fazem parte do repertório afetivo da música brasileira.>

Parque Aberto

Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Vitor Jubini

Realizado de forma quinzenal, o Parque Aberto oferece ao público uma programação diversa, que vai além da música. Nesta edição especial de aniversário, o público poderá participar da oficina de Maquetes Cartográficas com o artista Ricardo Breguelé, da visita mediada ao Bosque de Esculturas com os educadores do parque, conhecer a Feira Curva com produtos de empreendedores capixabas e aproveitar a praça de alimentação. >

A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados antecipadamente a partir desta quarta-feira (21), ao meio-dia, pelo link parqueculturalcasadogovernador.byinti.com>

>

Sobre o Parque Cultural Casa do Governador

Inaugurado em maio de 2022, o Parque Cultural Casa do Governador é um espaço público localizado na Residência Oficial do Governo do Estado, na Praia da Costa, em Vila Velha. >

Parque Cultural Casa do Governador tem atividades gratuitas e abertas ao público Crédito: Divulgação

Com mais de 93 mil m², o parque abriga a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo, com 33 obras — sendo 23 permanentes e 10 temporárias — que integram esculturas, instalações e projetos específicos para o lugar.>

Com entrada gratuita de terça a domingo, o parque é gerido pelas Secretarias da Cultura (Secult) e do Governo (SEG), em parceria com o Instituto ArteCidadania (IAC). >

Serviço

Chico César no Parque Cultural Casa do Governador



Data: Domingo (25)

Domingo (25) Horário do show: 13h

13h Horário de funcionamento do parque: 8h às 15h (última entrada às 14h)

8h às 15h (última entrada às 14h) Local: Parque Cultural Casa do Governador – Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha

Parque Cultural Casa do Governador – Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha Ingresso: Gratuito, com retirada antecipada pelo site www.parqueculturalcasadogovernador.byinti.com

Gratuito, com retirada antecipada pelo site www.parqueculturalcasadogovernador.byinti.com Classificação indicativa: Livre >

Este vídeo pode te interessar