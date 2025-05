Em Vitória

Exposição nacional transforma a Pedra da Cebola em galeria a céu aberto

"Vidas em Cordel" reúne 22 histórias contadas em cordel, com destaque para trajetórias capixabas e figuras como Dona Domingas e Ailton Krenak

Publicado em 20 de maio de 2025 às 09:00

Xilogravura de Dilvana Silva Santos e Regina Maria Ruschi Crédito: Artur Soares / Lucélia Borges

O Parque Pedra da Cebola, em Vitória, recebe a partir do dia 20 de maio a exposição gratuita Vidas em Cordel, que apresenta histórias de vida por meio da literatura de cordel e da xilogravura. A mostra é uma realização do Museu Vale, em parceria com o Museu da Pessoa (SP), e permanece no local até o dia 22 de junho. >

Composta por 22 obras, a exposição reúne trajetórias marcantes de brasileiros e brasileiras que inspiram por seus saberes, ofícios e lutas. Entre os destaques estão duas histórias de personalidades capixabas – Regina Maria Ruschi e Dilvana Silva Santos – além de uma homenagem à Dona Domingas, figura popular da capital e símbolo da luta negra no Espírito Santo.>

Regina Ruschi é fundadora do Grupo Barra de Renda, em Vila Velha, que há anos preserva a tradição das rendas de bilro. Já Dilvana Silva é conhecida por seu trabalho com coleta seletiva e educação ambiental em Colatina. As histórias foram transformadas em cordéis ilustrados por autores como Marco Haurélio, Rouxinol do Rinaré e artistas como Lucélia Borges e Artur Soares.>

Pedra da Cebola Crédito: Fernando Madeira

O público também poderá conhecer relatos como os do jornalista Gilberto Dimenstein, do líder indígena Ailton Krenak, do rapper MC Kawex e do advogado César Vieira, que defendeu presos políticos durante a ditadura militar.>

A visitação é gratuita e pode ser feita de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados e domingos, das 9h às 16h. Grupos escolares podem agendar visitas pelo telefone (27) 9 9252-7525 ou pelo e-mail [email protected].>

Participação do público

Além de visitar a exposição, os frequentadores poderão participar ativamente do projeto. Uma cabine instalada no parque permitirá que moradores e turistas gravem suas próprias histórias, que passarão a integrar o acervo do Museu da Pessoa e ficarão disponíveis online. As gravações podem ser conferidas pelo site: memo.museudapessoa.org/vidas-em-cordel/conte-sua-historia. >

Como parte da programação, será realizada no dia 21 de maio a oficina “Literatura de Cordel: Do Sertão à Sala de Aula”, voltada para profissionais da educação. A atividade será conduzida pelo cordelista Marco Haurélio, das 9h às 11h30, na Sala Educativo do Museu Vale, no Parque Botânico Vale, em Jardim Camburi. As inscrições estão abertas até as 12h do dia 20 de maio no site museuvale.org.>

Itinerância e impacto

Em circulação desde agosto de 2023, Vidas em Cordel já passou por cidades da Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo, somando mais de 100 mil visitantes presenciais e cerca de 150 mil acessos à versão digital. Após a etapa em Vitória, a mostra segue para o Centro de Ciência de Colatina, na região Noroeste do Espírito Santo, a partir de 26 de junho. >

Serviço

Exposição “Vidas em Cordel”

Local: Parque Pedra da Cebola – Rua Ana Viêira Mafra, s/n, Mata da Praia, Vitória

Parque Pedra da Cebola – Rua Ana Viêira Mafra, s/n, Mata da Praia, Vitória Data: 20 de maio a 22 de junho

20 de maio a 22 de junho Horário de visitação:

Terça a sexta-feira: 9h às 18h

Sábados e domingos: 9h às 16h

Entrada: Gratuita

Gratuita Agendamento de visitas escolares: Telefone: (27) 9 9252-7525 / E-mail: [email protected] >

