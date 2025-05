Rap capixaba

Capixaba Akilla é destaque em rádio internacional que já gravou com Drake

"On The Radar Radio" está rodando o Brasil e escolheu o artista de Cariacica para representar o Brasil com uma faixa inédita

Publicado em 16 de maio de 2025 às 16:30

O rapper capixaba Akilla acaba de alcançar um feito inédito: ele é um dos artistas brasileiros selecionados para gravar um episódio da On The Radar Radio, uma plataforma americana que está percorrendo o Brasil em busca de novos talentos em ascensão. A rádio, que já recebeu nomes como Drake, Ice Spice e Lola Brooke, é conhecida por apostar em vozes que estão "no radar" da nova música global — e agora tem um representante do Espírito Santo entre seus destaques.>

A gravação do episódio com Akilla marca um reconhecimento de peso para sua carreira e para a cena capixaba. “É como se eu fosse um atleta brasileiro jogando na Série A”, brinca o rapper. A conexão foi feita por meio do selo carioca Astro Hub, do qual Akilla faz parte. A equipe da rádio entrou em contato com selos de diferentes regiões do Brasil e, ao conhecer seu trabalho, o convite foi imediato.>

O videoclipe da faixa “Bling Bling 2”, gravada especialmente para o projeto, foi lançado nesta quinta (16) no canal da On The Radar Radio no YouTube, e também está disponível nas plataformas digitais. Produzida por Chris Helv, da Enxame Records, e com mixagem de Beiço, o novo som mergulha no afrobeat, estilo que se tornou a principal identidade musical de Akilla e que ele pretende explorar ainda mais na mixtape de 10 faixas que está por vir.>

Quis trazer o calor do Espírito Santo para a música. Falo da minha cor, da minha terra e das nossas praias lindas!

Sobre o artista

Natural de Cariacica, Akilla tem se consolidado como uma das maiores revelações do rap nacional com uma trajetória marcada por versatilidade e letras que transitam entre a crítica social e a valorização de sua ancestralidade. Seus trabalhos anteriores incluem colaborações com nomes como FBC, DK ADL, Rod 3030 e Yunk Vino, além de participações em projetos de marcas como a High Company.>

Rapper Akilla Crédito: Calvin Schneider / Divulgação

Agora, com a projeção internacional da On The Radar Radio, o artista mira novos voos. “Cada passo como esse fortalece meu currículo e me coloca mais perto de onde eu quero chegar”, afirma. Para quem acompanha a cena cultural do Espírito Santo, o momento é histórico — e mostra que o talento local segue ganhando o mundo.>

