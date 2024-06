Ludmilla e Filipe Ret encerram último dia do Festival de Alegre 2024; veja como foi

Ludmilla e Filipe Ret fizeram parte da programação do último dia do Festival de Alegre 2024. Crédito: Arthur Louzada

A 29ª edição do Festival de Alegre chegou ao fim na madrugada deste domingo (2). Entre os dias 30 de maio e 1º de junho, 12 artistas nacionais e 3 atrações capixabas passaram pelo palco do Parque de Exposições da cidade. A equipe de HZ esteve presente cobrindo todos os detalhes e pode comprovar: se tem uma coisa que não faltou durante estes três dias é alegria!



Neste sábado (1º), Gustavo Mioto, Ludmilla, Alok e Filipe Ret foram os artistas nacionais que ficaram responsáveis por fechar a programação e deixar o público com vontade de mais. Como atração nacional, o grupo Samba MLK, de Guaçuí, se apresentou pelo segundo ano consecutivo.

Confira como foi a última noite do Festival de Alegre 2024





Ludmilla esquentou o público do festival com pagode, pop e muito funk . Arthur Louzada





Ludmilla esquentou o público do festival com pagode, pop e muito funk . Arthur Louzada





Ludmilla esquentou o público do festival com pagode, pop e muito funk . Arthur Louzada





Ludmilla esquentou o público do festival com pagode, pop e muito funk . Arthur Louzada





Gustavo Mioto foi o primeiro a subir ao palco no último dia do festival . Arthur Louzada





Gustavo Mioto foi o primeiro a subir ao palco no último dia do festival . Arthur Louzada





Gustavo Mioto foi o primeiro a subir ao palco no último dia do festival . Arthur Louzada





Samba MLK foi a banda capixaba do último dia do evento . Arthur Louzada





Gustavo Mioto foi o primeiro a subir ao palco no último dia do festival . Arthur Louzada





Gustavo Mioto foi o primeiro a subir ao palco no último dia do festival . Arthur Louzada





Samba MLK foi a banda capixaba do último dia do evento . Arthur Louzada





Samba MLK foi a banda capixaba do último dia do evento . Arthur Louzada





Alok marcou presença, mais uma vez, em uma edição do Festival de Alegre . Arthur Louzada





Alok marcou presença, mais uma vez, em uma edição do Festival de Alegre . Arthur Louzada





Alok marcou presença, mais uma vez, em uma edição do Festival de Alegre . Arthur Louzada





Alok marcou presença, mais uma vez, em uma edição do Festival de Alegre . Arthur Louzada





Alok marcou presença, mais uma vez, em uma edição do Festival de Alegre . Arthur Louzada





Filipe Ret foi o artista responsável pelo encerramento da 29ª edição . Arthur Louzada





Filipe Ret foi o artista responsável pelo encerramento da 29ª edição . Arthur Louzada





Filipe Ret foi o artista responsável pelo encerramento da 29ª edição . Arthur Louzada





Filipe Ret foi o artista responsável pelo encerramento da 29ª edição . Arthur Louzada





Alok marcou presença, mais uma vez, em uma edição do Festival de Alegre . Arthur Louzada

GUSTAVO MIOTO

Gustavo Mioto atendeu ao pedido dos fãs e trouxe a dose de anti-amor que faltava para o Festival de Alegre 2024. Primeira atração nacional da última noite da 29ª edição, o sertanejo caprichou na sofrência. “Alegre, senti que vocês estavam precisando, então, trouxe de oito em oito anos uma dose de anti-amor”, disse no começo da apresentação.

Algumas das músicas entoadas pela plateia a plenos pulmões foram “Vidinha de Casal”, “Com ou sem mim” e “Moletom”. O sucesso “Fronteira”, parceria com a boiadeira Ana Castela, também arrancou suspiros do público.

Em conversa com HZ e a TV Gazeta antes do show começar, Mioto compartilhou a ansiedade para estrear na programação do festival. “Eu já estava ansioso desde o dia que eu anunciei. A última vez que estive em Guarapari eu anunciei no palco que estaria aqui. É muito massa poder estrear no festival e em um dia como hoje, um ‘sabadão’, ao lado da Lud, do Alok e do Filipe. Um dia muito completo, um mix”, disse.

Gustavo Mioto foi o primeiro a subir ao palco no último dia do festival. Crédito: Arthur Louzada

LUDMILLA

Quando toca Ludmilla, ninguém fica parado. Prova dessa parte da canção “Rainha da Favela” é o público do Festival de Alegre 2024. A artista foi a segunda atração nacional a se apresentar na noite de encerramento da 29ª edição, neste sábado (1°), no Parque de Exposições da cidade.

Abrindo os trabalhos com o sucesso “Hoje”, Lud embalou o público. Durante a uma hora e meia que esteve em cima do palco, a artista passou por várias fases da carreira, interpretando pagodes do projeto “Numanice” e botando para pocar com o “Fervo da Lud”.

Ludmilla esquentou o público do festival com pagode, pop e muito funk. Crédito: Arthur Louzada

O público correspondeu ao que foi entregue por Ludmilla e seu balé e fez com que a própria artista reconhecesse a empolgação da galera. “Eu vim toda agasalhada, mas vocês me deixaram com tanto fogo”, brincou.

Nem a recuperação de uma cirurgia na vista impediu a artista de se conectar com os fãs. Na última segunda, Lud passou por uma cirurgia para correção de astigmatismo e miopia e, por isso, se apresentou usando óculos escuros. Durante o show, ela pediu desculpas por não conseguir enxergar os cartazes que algumas pessoas trouxeram para o evento.

“Estou em processo de recuperação, prometo que nos próximos shows eu vou enxergar todos os cartazes. Por isso que não tirei os óculos, porque não posso nem pegar luz nos olhos”, explicou.

Ludmilla esquentou o público do festival com pagode, pop e muito funk. Crédito: Arthur Louzada

ALOK

A apresentação de Alok foi uma das que mais fez o Festival de Alegre 2024 tremer (literalmente). A estrutura do Parque de Exposições da cidade vibrou com o show de fogos e luzes que o artista entregou no último dia do evento. O DJ foi a penúltima atração do festival e botou “fuego” em mais uma edição.

Antes de se apresentar, Alok conversou brevemente com HZ e relembrou o atraso de 40 minutos para sua apresentação na 28ª edição do Festival de Alegre.

Esse é um ano com menos emoções de intensidade, porque eu cheguei em cima da hora ano passado. Foi uma loucura. Eu tive que posar em Vitória. Então esse ano estou mais tranquilo, vai ser um show tão especial quanto, mais tranquilidade

Alok marcou presença, mais uma vez, em uma edição do Festival de Alegre. Crédito: Arthur Louzada

A animação da plateia começou com a entrada de Alok que, assim como no ano anterior, usou um drone para acompanhar sua ida até o palco. A partir daquele momento, uma série de hits tomou conta da apresentação. Entre as surpresas da noite, o cantor Zeeba, famoso pela parceria na canção "Hear Me Now", subiu ao palco e animou a galera. Teve até música nova, "Nossos Dias", lançada em abril.

FILIPE RET

E por fim, mas não menos importante: Filipe Ret. O artista foi o responsável por fechar a programação do Festival de Alegre 2024 com chave de ouro. Ao som de "Corte Americano", Ret subiu ao palco para um show repleto de hits, como "Me Sinto Abençoado", que conta com participação de MC Poze do Rodo, Ajaxx e Mainstreet, e "7 Meiota", parceria com MC Maneirinho e MC Cabelinho.



Filipe Ret foi o artista responsável pelo encerramento da 29ª edição. Crédito: Arthur Louzada

Fato é que o Festival de Alegre foi eletrizante do início ao fim. Teve pedido de namoro abençoado por Ferrugem, fã-mirim ganhando abraço de Jorge & Mateus como presente de aniversário e passeio em roda-gigante. Essas foram algumas das histórias registradas em mais uma edição do maior festival de música do Espírito Santo. Para o ano que vem, a 30ª edição está mais do que confirmada, conforme foi anunciado neste sábado (1º). Até lá!



Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais