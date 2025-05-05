Veja os impactos da menarca precoce na saúde de meninas

A menarca precoce pode afetar a saúde de meninas de diversas maneiras Crédito: Imagem: esthermm | Shutterstock

A primeira menstruação, conhecida como menarca, está acontecendo cada vez mais cedo entre as meninas brasileiras. Segundo dados do Estudo ERICA, um dos maiores levantamentos de saúde de adolescentes no país, a idade média da menarca hoje é de 11,9 anos, e cerca de 15% das meninas menstruam antes dos 11 anos. Esse fenômeno vem preocupando especialistas pela série de impactos físicos, emocionais e sociais que pode desencadear.

A ginecologista Dra. Ana Paula Fonseca, especialista em saúde da adolescente, explica que a puberdade precoce e a antecipação da menarca são influenciadas por uma combinação de fatores modernos. “O aumento do índice de massa corporal (IMC) na infância, a alimentação rica em ultraprocessados, o sedentarismo e a exposição a produtos com substâncias químicas que alteram o sistema endócrino, como plásticos e cosméticos, são algumas das principais causas”, afirma.

De acordo com a médica, estudos mostram que meninas com sobrepeso têm 3,5 vezes mais chances de menstruar precocemente , enquanto aquelas com obesidade podem ter até 4,5 vezes mais risco. “O excesso de gordura corporal altera a produção hormonal, acelerando o amadurecimento sexual”, complementa.

Impactos da menarca precoce na saúde

Além das transformações físicas, a menarca precoce pode trazer impactos importantes no aspecto emocional. “Meninas que passam por essas mudanças muito cedo nem sempre estão preparadas psicologicamente para lidar com o próprio corpo ou com as expectativas sociais que surgem a partir daí”, alerta Dra. Ana Paula Fonseca.

Ela destaca que esses fatores podem levar a quadros de ansiedade, baixa autoestima e dificuldade de integração social, além de aumentarem o risco de problemas de saúde no futuro. “Existe uma associação direta entre a puberdade precoce e o aumento das chances de doenças cardiovasculares, síndrome metabólica e alguns tipos de câncer, como o câncer de mama”, diz.

Ao notar os sinais da puberdade precoce, é importante consultar um médico Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

Sinais da puberdade precoce

Segundo a ginecologista, é fundamental que os pais e responsáveis estejam atentos aos primeiros sinais de puberdade precoce, como o início do brotamento mamário antes dos oito anos de idade, o surgimento de pelos pubianos antes dos nove anos e mudanças corporais aceleradas, como aumento rápido da estatura e surgimento de odores corporais.

“Se esses sinais aparecerem, é muito importante buscar uma avaliação médica especializada. Um pediatra ou ginecologista poderá indicar se há necessidade de algum tratamento para retardar a progressão da puberdade”, explica.

Evitando a menarca antes do tempo

De acordo com a médica, algumas atitudes simples no dia a dia podem ajudar a prevenir a menarca precoce. “Incentivar a alimentação equilibrada, a prática regular de atividades físicas e reduzir o contato com produtos que contenham substâncias químicas potencialmente prejudiciais são medidas muito valiosas”, orienta Dra. Ana Paula Fonseca.

Ela também reforça a importância de acolher emocionalmente as meninas que vivenciam a menarca em idades mais jovens. “O diálogo aberto e o suporte da família são fundamentais para que a adolescente compreenda as mudanças do próprio corpo de maneira positiva, desenvolvendo autoconfiança e segurança emocional”, conclui.