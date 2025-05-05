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Irmão de Nana Caymmi diz que cantora foi manipulada e tinha opinião política 'completamente superficial'

Nana tinha uma postura crítica a Lula e ao PT e apoiava Jair Bolsonaro (PL). Em 2019, disse que era injusto não dar a Bolsonaro um crédito de confiança
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 13:26

Show da cantora e compositora Nana Caymmi no Direct TV Hall
Cantora e compositora Nana Caymmi Crédito: Chris Von Ameln/Folhapress
Irmão da cantora Nana Caymmi, uma das maiores intérpretes da canção brasileira que morreu na última quinta-feira (1º), Danilo Caymmi usou as redes sociais para dizer que os posicionamentos políticos dela eram superficiais.
Nana tinha uma postura crítica a Lula e ao PT e apoiava Jair Bolsonaro (PL). Em 2019, em entrevista à Folha de S.Paulo, chegou a dizer que era injusto não dar a Bolsonaro um crédito de confiança. "Um homem que estava fodido, esfaqueado, correndo para fazer um ministério, sem noção da mutreta toda... Só de tirar PMDB e PT já é uma garantia de que a vida vai melhorar", disse na ocasião.
Em seu perfil, Danilo ponderou que a irmã era manipulada e que não tinha conhecimento sobre as coisas que falava e pensava nesse aspecto.

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"A opinião política dela era completamente superficial, não tinha essa profundidade. Eu falo para as pessoas que gostam da Nana, dos artistas que ela ofendeu de certa maneira que foi muito difícil para nós. Enfim, era muito superficial", disse.
"Eu acho que ela foi, de certa maneira, manipulada com relação a essas coisas. É muito difícil para mim ver esse aproveitamento político num Brasil polarizado", emendou Danilo.
Segundo ele, Nana não tinha celular, e-mail nem rede social e seria alheia aos acontecimentos há, no mínimo, dez anos.
A morte de Nana Caymmi, aos 84 anos, não foi comentada pelo presidente Lula, como ele costuma fazer com artistas. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro prestou solidariedade em seu perfil do X.

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