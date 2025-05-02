Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Lembrança

Nana Caymmi foi casada com Gilberto Gil durante curto período

Nana e Gil se casaram em 1967, após a cantora retornar de Caracas, na Venezuela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 08:35

Nana Caymmi foi casada com Gilberto Gil
Nana Caymmi foi casada com Gilberto Gil Crédito: Daniela Toviansky/Globo/Ricardo Borges/Folhapress
Nana Caymmi morreu nesta quinta-feira (1) aos 84 anos, deixando grande legado na Música Popular Brasileira, parte dele construído ao lado de Gilberto Gil. Os dois cantores foram casados entre 1967 e 1969.
Nana e Gil se casaram em 1967, após a cantora retornar de Caracas, na Venezuela, onde morou ao lado do primeiro marido, o médico Gilberto José, com quem teve duas filhas: Stella e Denise. A cantora desquitou-se do venezuelano em 1965.
Durante o período juntos, o casal compôs "Bom Dia", música apresentada no III Festival de Música Brasileira. "A cena da mulher acordando o marido para ir trabalhar tem a ver com o fato de ela ter sido composta por mim e pela Nana Caymmi, no tempo em que estivemos casados. Era a projeção inconsciente, de uma imagem de nós dois; uma homenagem a nós dois", disse Gil no livro "Todas as Letras.
Os dois se separaram em 1969, pela impossibilidade de acompanhar o então marido com seus três filhos pequenos para seu exílio na Inglaterra, devido às pressões da Ditadura Militar. Em 1968, Gil já havia sido preso, ao lado de Caetano Veloso.

Veja Também

Alcione, Tereza Cristina, Elba Ramalho e mais famosos lamentam morte de Nana Caymmi

Morre Nana Caymmi, uma das mais importantes cantoras brasileiras

Atriz da Globo anuncia morte do filho de 21 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Casamento Famosos Gilberto Gil Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados