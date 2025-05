Luto

Atriz da Globo anuncia morte do filho de 21 anos

"Lucas viveu uma vida muito, muito feliz! Realizou absolutamente tudo o que desejou", disse a atriz Ju Colombo

A atriz Ju Colombo, 59, anunciou a morte de seu filho caçula Lucas, de 21 anos. Ele morava na Califórnia e teve um mal súbito no último dia 25.>

O rapaz nasceu com uma deficiência congênita na válvula mitral, no coração. Segundo a atriz anunciou em post no Instagram, o quadro estava estabilizado, mas ele sofreu uma intercorrência que acarretou sua morte.>