Como será ver novela, shows e futebol na chamada TV 3.0, que promete interatividade

Globo inaugura primeira estação da tecnologia que deve causar chacoalhão no mercado ao tornar a TV aberta customizável

Já no caso de uma transmissão de shows, será possível mudar o tipo de áudio que sai do alto-falante da TV —o público pode optar por ouvir o som entregue pela Globo, que mixa artista e plateia, ou apenas os gritos da plateia, por exemplo. Dá para escolher também ouvir apenas as guitarras. As opções podem variar de show para show.>

A Globo apresentou testes da tecnologia no Projac, no Rio de Janeiro. Estavam presentes Paulo Marinho, diretor-presidente da emissora, e Leonora Bardini, diretora da TV Globo.>

Em conversa com jornalistas, Bardini disse ainda não ter certeza de como a tecnologia vai funcionar com produtos de dramaturgia, como as novelas e séries. Uma ideia é criar jogos que se relacionem com o que está sendo exibido, como um quiz sobre o elenco de um filme da Sessão da Tarde. Isso é comum no cinema.>