SBT dá trégua em concorrência e faz homenagem a Globo, que completa 60 anos

O SBT deu uma trégua da concorrência, neste sábado (26), para homenagear a Globo. A emissora da família Marinho completa 60 anos.
Canal fundado por Silvio Santos (1930-2024) publicou mensagem à rival. "Hoje, o 'plim plim' virou som de parabéns. Feliz aniversário, TV Globo. Continue emocionando o Brasil com muito mais história e talento."
60 anos de um verdadeiro show da vida: repleto de qualidade, entretenimento e informação. Parabéns, Globo. Uma homenagem do SBT.
Daniela Beyruti, uma das filhas de Silvio e presidente do SBT, também parabenizou o canal. Ela compartilhou a publicação no Instagram e acrescentou: "Parabéns, Rede Globo".