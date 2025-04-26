SBT dá trégua em concorrência e faz homenagem a Globo, que completa 60 anos

SBT dá trégua em concorrência e faz homenagem a Globo Crédito: Divulgação/SBT/Globo

O SBT deu uma trégua da concorrência, neste sábado (26), para homenagear a Globo. A emissora da família Marinho completa 60 anos.

Canal fundado por Silvio Santos (1930-2024) publicou mensagem à rival. "Hoje, o 'plim plim' virou som de parabéns. Feliz aniversário, TV Globo. Continue emocionando o Brasil com muito mais história e talento."

60 anos de um verdadeiro show da vida: repleto de qualidade, entretenimento e informação. Parabéns, Globo. Uma homenagem do SBT.