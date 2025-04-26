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Homenagem

SBT dá trégua em concorrência e faz homenagem a Globo, que completa 60 anos

Canal fundado por Silvio Santos (1930-2024) publicou mensagem à rival. "Hoje, o 'plim plim' virou som de parabéns"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Abril de 2025 às 13:43

SBT dá trégua em concorrência e faz homenagem a Globo
SBT dá trégua em concorrência e faz homenagem a Globo Crédito: Divulgação/SBT/Globo
O SBT deu uma trégua da concorrência, neste sábado (26), para homenagear a Globo. A emissora da família Marinho completa 60 anos.
Canal fundado por Silvio Santos (1930-2024) publicou mensagem à rival. "Hoje, o 'plim plim' virou som de parabéns. Feliz aniversário, TV Globo. Continue emocionando o Brasil com muito mais história e talento."
60 anos de um verdadeiro show da vida: repleto de qualidade, entretenimento e informação. Parabéns, Globo. Uma homenagem do SBT.
Daniela Beyruti, uma das filhas de Silvio e presidente do SBT, também parabenizou o canal. Ela compartilhou a publicação no Instagram e acrescentou: "Parabéns, Rede Globo".

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