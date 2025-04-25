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Globo de Ouro

Globo de Ouro anuncia data da cerimônia de 2026, novamente com Nikki Glaser

Humorista americana foi elogiada na última entrega do prêmio, que também divulgou quando os seus indicados serão revelados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 08:53

Nikki Glaser vai apresentar o Globo de Ouro
Nikki Glaser vai apresentar o Globo de Ouro Crédito: REUTERS/Daniel Cole
A organização do Globo de Ouro, um dos principais prêmios de cinema e televisão dos Estados Unidos, divulgou nesta quinta-feira (24) a data da cerimônia do ano que vem, 11 de janeiro. Como previamente anunciado, Nikki Glaser será apresentadora novamente.
A decisão de manter a humorista americana na função ocorre depois de ela ser amplamente elogiada pelo trabalho, com piadas que arrancaram risadas do público sem ofender os indicados, como é comum acontecer.
Fernanda Torres ganhou como Melhor Atriz no Globo de Ouro
Fernanda Torres ganhou como Melhor Atriz no Globo de Ouro Crédito: REUTERS/Mario Anzuoni
"Guarde a data. Nikki Glaser retorna como apresentadora do Globo de Ouro. Ao vivo, no domingo, 11 de janeiro de 2026", publicou o Globo de Ouro em sua página no Instagram, nesta quinta.
Como parte do anúncio, a organização por trás do prêmio afirmou ainda que os indicados de sua 83ª edição serão conhecidos no dia 8 de dezembro.

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