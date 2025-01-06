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Vencedora

Mamãe tinha certeza que eu ia vencer, afirma Fernanda Torres sobre o Globo de Ouro

Primeira atriz brasileira a sair laureada no prêmio americano, Torres diz que não tem ideia do porquê ganhou a estatueta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 10:38

Fernanda Torres, primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro de atriz em filme de drama
Fernanda Torres, primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro de atriz em filme de drama Crédito: Reuters / Reuters Cultura
Fernanda Torres, primeira brasileira a vencer o Globo de Ouro de atriz em filme de drama, afirmou estar chocada com a premiação e que não tem ideia do porquê foi campeã em entrevista à GloboNews.
"Juro, eu achava que não tinha jeito, que não tinha chance. Esse filme, 'Ainda Estou Aqui', é tão bonito, está movendo tantas coisas", ela disse ao canal após o encerramento da cerimônia de entrega das estatuetas, em Los Angeles.
No discurso de vitória, Torres dedicou o troféu à sua mãe, Fernanda Montenegro, que era a única brasileira indicada na mesma categoria até então. "Mamãe tinha certeza [da vitória]. Eu falava 'mãe, não', mas ela dizia que eu ia levar", disse Torres, também à GloboNews.
"Não sei porque venci. Meu nome veio vindo, a Variety ajudou imensamente. Começou uma campanha bonita", acrescentou ela, mencionando a revista americana de entretenimento que apostou em sua vitória na semana passada.
Com o prêmio, Fernanda Torres entrou para o seleto grupo de atrizes que já venceram o Globo de Ouro por trabalhos em filmes de drama não falados em inglês. Além dela, apenas a sueca Liv Ullmann e as francesas Anouk Aimée e Isabelle Huppert triunfaram nessa condição.
Torres recebeu o prêmio pelas mãos da atriz americana Viola Davis. "Meu Deus, não preparei nada porque já estava feliz [em ser indicada]. Este é um ano incrível para atuações femininas. Tantas atrizes aqui que eu admiro muito. Quero agradecer ao Walter Salles, meu parceiro, meu amigo, por essa história", disse ela ao pegar a estatueta.
Salles é o diretor de "Ainda Estou Aqui", que perdeu o troféu de melhor filme falado em língua não inglesa este ano para o francês "Emilia Pérez". O cineasta venceu essa categoria há 26 anos por "Central do Brasil".
Salles estava no Globo de Ouro, assim como Selton Mello, coprotagonista de "Ainda Estou Aqui". Ele interpreta Rubens Paiva, o ex-deputado morto e cassado pelo regime militar que fora marido de Eunice Paiva, a personagem de Torres.
Mello postou um vídeo no seu Instagram nos bastidores da premiação. Emocionado, o ator esperava a colega descer do palco para abraçá-la. "Que coisa histórica, e eu vi isso ao vivo. Eu estava com ela em cada dificuldade, foi tão lindo. É do Brasil."

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