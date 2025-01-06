  • Fernanda Torres é quarta atriz com Globo de Ouro por filme não falado em inglês
História

Fernanda Torres é quarta atriz com Globo de Ouro por filme não falado em inglês

Maioria das artistas que já concorreram à categoria, uma das principais da premiação, eram americanas e britânicas
Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Janeiro de 2025 às 09:03

Fernanda Torres é quarta atriz com Globo de Ouro por filme não falado em inglês Crédito: REUTERS/Daniel Cole
Fernanda Torres entrou, na noite deste domingo, para o seleto grupo de atrizes que já venceram o Globo de Ouro por trabalhos em filmes de drama não falados em inglês. Além dela, apenas a sueca Liv Ullmann e as francesas Anouk Aimée e Isabelle Huppert triunfaram nessa condição.
Isso porque, de 1943, quando a premiação teve início, até 1963, apenas atrizes americanas e britânicas concorreram na categoria.
O padrão foi quebrado naquele ano pela italiana Alida Valli e pela francesa Marina Vlady, que se tornaram as primeiras a competir na corrida com filmes de língua não inglesa, no caso o mexicano "The Paper Man" e o italiano "The Conjugal Bed", respectivamente -mas não ganharam.

Em 1966, Anouk Aimée se tornou a primeira a vencer o Globo de Ouro de melhor atriz por longa de drama não falado em inglês com a produção francesa "Um Homem e uma Mulher", de Claude Lelouch.
Liv Ullmann, musa do cineasta Ingmar Bergman, levou o prêmio seis anos depois com o longa "Os Emigrantes". Ela concorreria na categoria mais duas vezes, em 1974 e 1976.
Fernanda Montenegro foi indicada por "Central do Brasil", em 1999, mas não venceu. Outra vitória do tipo foi alcançada só 44 anos depois, quando Isabelle Huppert, protagonista do francês "Elle", levou o prêmio em 2016.

