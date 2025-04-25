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Luto

Morre a atriz Lúcia Alves, de 'Irmãos Coragem' e 'O Cravo e a Rosa', aos 76 anos

Famosa pelas atuações em novelas da Globo, ela lutava contra um câncer no pâncreas desde 2022
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Abril de 2025 às 08:17

Atriz Lucia Alves morreu aos 76 anos
Atriz Lucia Alves morreu aos 76 anos Crédito: @lucia.alves.75491 via Facebook / Globo
A atriz Lúcia Alves morreu aos 76 anos nesta quinta-feira, 24, após passar dez dias internada em estado grave na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro. A morte foi confirmada pelo hospital. Até o momento não há informações sobre velório e sepultamento. Lúcia lutava contra um câncer no pâncreas desde 2022.
"A Casa de Saúde São José confirma o falecimento de Lúcia Alves na tarde desta quinta-feira, 24 de abril, aos 76 anos. A paciente estava internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) desde o dia 14 de abril. A instituição se solidariza com os familiares, amigos e fãs da atriz", diz o comunicado oficial do hospital.
Ao Estadão, a assessoria do hospital informou que o câncer dela estava em estágio avançado.
Natural do Rio de Janeiro, Lúcia Alves começou a carreira artística no cinema durante a década de 1960. O primeiro filme em que atuou foi Um Ramo para Luísa, de 1965. Quatro anos depois, ela estreou na televisão ao atuar na novela Enquanto Houver Estrelas, da TV Tupi.
Nos anos seguintes, ficou conhecida ao ganhar papéis cada vez maiores nos folhetins do horário nobre. Interpretou a indígena Potira na primeira versão de Irmãos Coragem (1971), e emendou trabalhos em Helena (1975), Plumas e Paetês (1980), Ti-Ti-Ti (1985) e Barriga de Aluguel (1990).
Nos anos 2000, se destacou em O Cravo e a Rosa (2000) e fez pequenas participações em seriados como Carga Pesada, A Diarista, A Grande Família e Toma Lá, Dá Cá. Seu último trabalho em novelas foi em Joia Rara (2013).

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