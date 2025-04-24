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Luto

Ex-The Voice Kids morre aos 17 anos após sofrer AVC

Karen participou do reality musical da Globo em 2020, e foi semifinalista do programa, no time de Carlinhos Brown
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 13:13

Karen Silva em foto recente compartilhada nas redes sociais; cantora participou do The Voice Kids em 2020 e morreu aos 17 anos após sofrer AVC hemorrágico.
Karen Silva morreu aos 17 anos após sofrer AVC hemorrágico Crédito: Reprodução/Instagram/@eukarensilvaoficial
Karen Silva, ex-participante do The Voice Kids Brasil (Globo), morreu aos 17 anos, após sofrer um AVC hemorrágico. A informação foi compartilhada no perfil do Instagram da cantora.
[Ela estava internada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda (RJ). Há três dias, a assessoria de imprensa publicou que a jovem "enfrentava um problema de saúde" e estava "sob cuidados médicos, com o apoio e carinho de sua família e equipe".
Karen participou do reality musical da Globo em 2020, e foi semifinalista do programa, no time de Carlinhos Brown. Com apenas 12 anos na época, escolheu "Ginga", de Iza, nas audições às cegas.
Ainda não foram divulgados os horários de velório e sepultamento. "Mais do que uma artista promissora, Karen foi um símbolo de empoderamento, especialmente para meninas negras que encontraram nela inspiração e força para sonhar", diz a nota da assessoria. Leia abaixo na íntegra.
Após a participação no programa, Karen lançou vários singles independentes. Entre eles "Vacilei", "Não Adianta Ligar", "Neurose" e "GATA VIRA-LATA".

NOTA DA ASSESSORIA NA ÍNTEGRA

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da jovem cantora Karen Silva, aos 17 anos, ocorrido após dias de internação no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, em decorrência de um AVC hemorrágico.Karen encantou o Brasil com sua voz potente e presença marcante ainda na infância, quando participou do The Voice Kids em 2020. Desde então, seguiu trilhando uma trajetória luminosa, unindo talento, carisma e representatividade em cada passo".
"Mais do que uma artista promissora, Karen foi um símbolo de empoderamento, especialmente para meninas negras que encontraram nela inspiração e força para sonhar. Sua música, sua mensagem e sua alegria deixam marcas profundas em todos que a conheceram e acompanharam sua jornada.Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com seus pais, Manoella e Fernando, com amigos, familiares e fãs. Que a lembrança de sua luz continue a nos guiar".

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