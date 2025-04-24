Ex-The Voice Kids morre aos 17 anos após sofrer AVC

Karen Silva morreu aos 17 anos após sofrer AVC hemorrágico Crédito: Reprodução/Instagram/@eukarensilvaoficial

Karen Silva, ex-participante do The Voice Kids Brasil (Globo), morreu aos 17 anos, após sofrer um AVC hemorrágico. A informação foi compartilhada no perfil do Instagram da cantora.

[Ela estava internada no Hospital São João Batista, em Volta Redonda (RJ). Há três dias, a assessoria de imprensa publicou que a jovem "enfrentava um problema de saúde" e estava "sob cuidados médicos, com o apoio e carinho de sua família e equipe".

Karen participou do reality musical da Globo em 2020, e foi semifinalista do programa, no time de Carlinhos Brown. Com apenas 12 anos na época, escolheu "Ginga", de Iza, nas audições às cegas.

Ainda não foram divulgados os horários de velório e sepultamento. "Mais do que uma artista promissora, Karen foi um símbolo de empoderamento, especialmente para meninas negras que encontraram nela inspiração e força para sonhar", diz a nota da assessoria. Leia abaixo na íntegra.

Após a participação no programa, Karen lançou vários singles independentes. Entre eles "Vacilei", "Não Adianta Ligar", "Neurose" e "GATA VIRA-LATA".

NOTA DA ASSESSORIA NA ÍNTEGRA

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da jovem cantora Karen Silva, aos 17 anos, ocorrido após dias de internação no Hospital São João Batista, em Volta Redonda, em decorrência de um AVC hemorrágico.Karen encantou o Brasil com sua voz potente e presença marcante ainda na infância, quando participou do The Voice Kids em 2020. Desde então, seguiu trilhando uma trajetória luminosa, unindo talento, carisma e representatividade em cada passo".