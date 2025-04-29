Roberto Carlos, Ivete Sangalo e IZA estavam entre os destaques do show de 60 anos da Globo

Gilberto Gil integrou homenagem aos 60 anos da emissora Globo Crédito: @Tvglobo via X (Twitter)

A Rede Globo completou 60 anos com uma festa nesta segunda-feira, 28, que contou com atrações musicais como Ivete Sangalo, Lauana Prado, Roberto Carlos, além de Fábio Porchat, Tatá Werneck, Lilia Cabral e Susana Vieira, entre outros personagens marcantes da emissora.

Roberto Carlos iniciou as apresentações musicais da noite, logo após a abertura de William Bonner e Renata Vasconcellos. A dupla de jornalistas também curtiu um momento descontraído no programa especial.

Roberto cantou Emoções e Amigo e também falou sobre os 50 anos em que esteve diante das câmeras na emissora: "A Globo está festejando 60 anos e eu estou na Globo há 50."

"A Globo está festejando 60 anos e eu estou na Globo há 50!" O PRAZER É TODO MEEEEU! 💖 #TVGlobo60Anos pic.twitter.com/UvDi4S8S8s — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 29, 2025

Chacrinha foi um dos homenageados da noite, com imagens projetadas no cenário. Nas apresentações das atrações, destaque para Marcos Mion e Luciano Huck, que integram programas aos finais de semana na Globo.

ESSE CENÁRIO!!!! E pra homenagear o maioral Chacrinha, nossos divos Luciano Huck e Marcos Mion vieram falar dos icônicos programas de auditório ✨ #TVGlobo60Anos pic.twitter.com/8yxVcqXAHI — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 29, 2025

Entretanto, o momento mais comentado da noite foi a reunião de vilãs clássicas das telenovelas, como Nazaré Tedesco e Carminha, vividas por Renata Sorrah e Adriana Esteves.

Glória Pires, Flávia Alessandra, Susana Vieira, Lilia Cabral, Leticia Colin e outras atrizes também compareceram ao evento com suas respectivas personagens. Em seguida, a atração musical foi Ivete Sangalo.

Fábio Porchat e Tatá Werneck também estiveram nas apresentações: ambos realizaram um quadro de humor, que abriu espaço para o show de Xuxa.

Xuxa é rainha mesmo né? Olha o alvoroço que ela causa em absolutamente todo mundo#TvGlobo60Anos



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Quadros marcantes da emissora também foram relembrados, como o Zorra Total, além das aberturas de alguns de seus programas jornalísticos e o famoso som do "plantão" da Globo.

Camila Pitanga, Cláudia Raia, Lauana Prado, Simone Mendes prestigiaram a atração.

Uma conexão direta nos bastidores com nossa jornalista amada, Sandra Annenberg 😍 #TVGlobo60Anos pic.twitter.com/eL6buT3JnW — TV Globo 📺 (@tvglobo) April 29, 2025

Por fim, o programa encerrou com a música Um Novo Tempo, cantada anualmente pelos artistas que compõem a equipe da emissora.