Festa dos 60 anos da Globo tem correria de elenco e emoção na plateia

Atrizes que interpretaram vilãs na TV Globo Crédito: Instagram/@tvglobo

A festa de 60 anos da Globo teve bolo, tapete azul no lugar de vermelho e o elenco da emissora em peso espalhado pela plateia de uma casa de show na zona oeste do Rio.

Uma chuva forte antes do início do show trouxe um engarrafamento ao redor do local e acabou atravancando a entrada dos artistas.

Enquanto Helena Ranaldi, Bárbara Reis, Carol Castro, Alice Wegmann, entre outros, conseguiram conversar com os repórteres, Eliana, Renato Goés, Paolla Oliveira e Deborah Bloch, por exemplo, passaram correndo pela área a pedido da produção do evento. Já Grazi Massafera e Humberto Carrão, mesmo sem ninguém pedir, não fizeram questão de parar e aceleraram os passos.

Unidos, os atores de "Vale Tudo" sentaram juntos, tiraram selfies e cochichavam pelos ouvidos. Aliás, perguntas sobre o clima dos bastidores após a confusão entre Cauã Reymond e Bella Campos passaram batidas. A única que respondeu foi Alice Wegmann. "O clima está ótimo".

Cauã, que participou do musical de Ivete Sangalo, foi cumprimentado por Bárbara Reis no final, mas deixou o local e não sentou com os demais colegas da trama.

O quadro das vilãs arrancou gargalhadas dos atores. Já os atores, jornalistas e apresentadores ficaram de pé com as apresentações de Rebeca Andrade, Daiane dos Santos, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane Oliveira.