7 receitas práticas e saudáveis com ora-pro-nóbis

Publicado em 19 de março de 2026 às 19:54
A ora-pro-nóbis é uma planta versátil, nutritiva e repleta de benefícios para a saúde. Rica em proteínas, fibras e vitaminas, ela auxilia no combate à anemia, fortalece a massa óssea e contribui para o bom funcionamento do intestino. Na culinária, é uma excelente aliada, adicionando sabor e nutrientes a diversas receitas.
A seguir, confira receitas práticas e saudáveis com ora-pro-nóbis!
Em um liquidificador, coloque o feijão-branco e bata por 3 minutos. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a pasta de feijão-branco, a ora-pro-nóbis, a farinha de aveia, o sal, a pimenta-do-reino, o cominho e a mostarda e mexa para incorporar. Se necessário, acrescente mais farinha de aveia para dar liga.
Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de hambúrgueres. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e leve ao forno preaquecido em temperatura média, virando na metade do tempo para dourar ambos os lados. Sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque os ovos, o sal e a pimenta-do-reino e, com o auxílio de um garfo, bata até ficar homogêneo. Reserve. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o tomate e as folhas de ora-pro-nóbis e refogue por 2 minutos. Despeje os ovos batidos na frigideira e cozinhe por 3 minutos. Vire com cuidado para cozinhar o outro lado. Dobre a omelete ao meio e sirva em seguida.
Em uma saladeira, coloque as folhas de ora-pro-nóbis, a quinoa, os tomates, o pepino e a cebola-roxa e misture. Em outro recipiente, coloque o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Tempere a salada com o molho e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque o suco de laranja, as folhas de ora-pro-nóbis, o óleo de coco e o leite de aveia e bata por 2 minutos. Reserve. Em um recipiente, coloque a farinha de aveia, o sal e o açúcar de coco e misture. Aos poucos, adicione a mistura batida e mexa para incorporar. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Unte uma forma redonda com óleo de coco e enfarinhe com farinha de aveia. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Adicione a ricota, as folhas de ora-pro-nóbis, o ovo, a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino e misture até ficar homogêneo. Unte uma forma com azeite de oliva e enfarinhe com farinha de aveia. Disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.
Em uma tigela, bata os ovos com o leite e o azeite até formar uma mistura homogênea. Acrescente a ora-pro-nóbis e o tomate, misturando bem. Adicione a aveia, o queijo, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até incorporar. Por último, coloque o fermento e mexa delicadamente. Distribua a massa em forminhas de silicone para muffin, preenchendo até cerca de 3/4 da capacidade. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 20 a 25 minutos, ou até dourar e firmar. Retire, deixe amornar e sirva.
Em uma tigela, misture o grão-de-bico com a cenoura, o pepino, o tomate e a cebola-roxa. Acrescente as folhas de ora-pro-nóbis. Tempere com azeite, suco de limão, sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Misture bem e leve à geladeira por cerca de 15 minutos para intensificar os sabores. Sirva em seguida.
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