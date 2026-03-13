Gastronomia

Ora-pro-nóbis: 5 receitas fáceis para deixar o almoço mais saudável

Essas folhas são ricas em proteínas, fibras, ferro, cálcio e vitaminas importantes para o bom funcionamento do organismo

Publicado em 13 de março de 2026 às 13:56

Panqueca de ora-pro-nóbis recheada com ricota Crédito: Imagem: Gayvoronskaya_Yana | Shutterstock

O ora-pro-nóbis é uma planta alimentícia conhecida por seu alto valor nutricional. Suas folhas são ricas em proteínas, fibras, ferro, cálcio e vitaminas importantes para o bom funcionamento do organismo. Por ter sabor suave e textura macia após o cozimento, pode ser facilmente incorporado a diferentes preparos. Quando adicionado às receitas do almoço, ele contribui para tornar a refeição mais nutritiva, equilibrada e mais saborosa.

Abaixo, confira 5 receitas fáceis com ora-pro-nóbis para deixar o almoço mais saudável!

1. Panqueca de ora-pro-nóbis recheada com ricota

Ingredientes

Massa

2 ovos

1/2 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis

3 colheres de sopa de aveia em flocos finos

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 pitada de sal

2 colheres de sopa de água

Azeite para untar

Recheio

1/2 xícara de chá de ricota amassada

1 colher de sopa de iogurte natural

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 fio de azeite

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata os ovos, a aveia, as folhas de ora-pro-nóbis, o azeite, o sal e a água até obter uma massa homogênea e levemente verde. Em fogo médio, aqueça uma frigideira antiaderente levemente untada com azeite. Despeje uma porção da massa e espalhe formando uma panqueca fina. Cozinhe por cerca de 2 minutos de cada lado. Repita o processo até terminar a massa.

Recheio

Em uma tigela, misture a ricota, o iogurte, o cheiro-verde, o sal, a pimenta-do-reino e o azeite até formar um creme. Espalhe o recheio sobre cada panqueca, enrole ou dobre e sirva em seguida.

2. Frango desfiado com ora-pro-nóbis

Ingredientes

2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas

2 dentes de alho picados

1/2 cebola picada

1 tomate picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

1/4 de xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Refogue a cebola até começar a ficar transparente e, em seguida, adicione o alho. Acrescente o tomate e refogue por alguns minutos, até ele começar a se desmanchar. Adicione o frango, misturando bem para incorporar os temperos. Coloque a água para deixar a mistura mais úmida e saborosa. Acrescente as folhas de ora-pro-nóbis e misture delicadamente. Cozinhe por cerca de 3 a 5 minutos, até as folhas ficarem macias. Tempere com sal, pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde. Sirva em seguida.

3. Arroz integral com ora-pro-nóbis e cenoura

Ingredientes

1 xícara de chá de arroz integral

2 1/2 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas

1 cenoura ralada

2 dentes de alho picados

1/2 cebola picada

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até começar a ficar transparente. Adicione o alho e mexa por alguns segundos, até liberar aroma. Acrescente o arroz integral e misture bem para envolver os grãos no tempero. Coloque a cenoura e refogue por mais um minuto. Adicione a água e o sal, misture e deixe cozinhar em fogo médio com a panela semitampada.

Quando o arroz estiver quase macio e a água já tiver reduzido bastante, acrescente as folhas de ora-pro-nóbis picadas. Misture delicadamente, tampe a panela e deixe cozinhar por mais alguns minutos, até o arroz ficar totalmente macio. Finalize com cheiro-verde picado e sirva em seguida.

Omelete de ora-pro-nóbis Crédito: Imagem: Ingrid Balabanova | Shutterstock

4. Omelete de ora-pro-nóbis

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas

1/4 de cebola picada

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

2 colheres de sopa de queijo branco picado

1 colher de chá de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de aveia em flocos finos

Molho de pimenta ou molho de tomate para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, quebre os ovos e bata bem com um garfo ou fouet até ficarem homogêneos. Acrescente as folhas de ora-pro-nóbis, a cebola, o cheiro-verde, o queijo e a aveia. Misture bem e tempere com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira antiaderente com o azeite. Despeje a mistura e espalhe uniformemente. Cozinhe em fogo médio por cerca de 4 a 5 minutos. Quando a parte de baixo estiver firme e dourada, vire a omelete com cuidado ou dobre ao meio. Deixe cozinhar por mais 2 a 3 minutos até ficar totalmente cozida. Corte em pedaços e finalize com um pouco de molho de pimenta ou molho de tomate, se desejar. Sirva em seguida.

5. Bolinho assado de ora-pro-nóbis e legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis picadas

1 cenoura ralada

1/2 abobrinha ralada

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 ovo

3 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture as folhas de ora-pro-nóbis, a cenoura, a abobrinha e a cebola. Acrescente o alho, o ovo e o azeite, misturando bem até incorporar todos os ingredientes. Adicione a farinha de aveia, mexendo até formar uma massa levemente úmida e moldável. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Modele pequenos bolinhos com as mãos ou com a ajuda de uma colher e coloque-os em assadeira com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 25 a 30 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Retire quando estiverem firmes e levemente dourados. Sirva em seguida.