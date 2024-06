Zeca Pagodinho se apresenta neste sábado (08) em Vitória

Zeca Pagodinho faz show em Vitória para apresentar seu novo disco, "Mais Feliz". Crédito: Reprodução/Instagram @zecapagodinho

Uma noite de muito samba e alegria. É o que promete o show “Mais Feliz”, do cantor Zeca Pagodinho, neste sábado (8). O cantor desembarca em Vitória para comandar a festa no palco do Espaço Patrick Ribeiro. Em conversa com HZ, Zeca falou sobre a expectativa em cantar em terras capixabas.



“É a melhor possível. Os capixabas sempre nos receberam bem. Vai ter muito samba bom, uma batucada de primeira e muita alegria”, garantiu o sambista.

E não para por aí. Sobre os clássicos que não podem faltar no show no ES, o cantor afirmou: “Não posso deixar de cantar ‘Verdade’, ‘Coração em Desalinho’, ‘Deixa vida me Levar’ e outros”. Até o momento, há apenas mesas disponíveis a partir de R$ 1.380,00 (para 4 pessoas, 1º lote), através do site Blueticket.

Com um repertório cheio de sucessos de sua carreira de mais de 40 anos e uma trajetória que inclui oito indicações ao Grammy e quatro estatuetas, o sambista promete colocar todo mundo para sambar com canções como “Camarão que dorme a onda leva”, “Deixa a Vida Me Levar”, “Judia de Mim” e “Ser Humano”. Além de Zeca Pagodinho, a banda Muleke irá agitar todo o público com muito pagode.

SERVIÇO

Zeca Pagodinho

Quando: 08 de Junho

08 de Junho Horário: a partir das 22h

a partir das 22h Local: Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Novo Aeroporto de Vitória

Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, s/n, Novo Aeroporto de Vitória Ingressos: Há apenas mesas disponíveis a partir de R$ 1.380,00 (para 4 pessoas, 1º lote), à venda no site Blueticket. Os demais setores estão esgotados.

