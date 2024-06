Festival celebra 30 anos de carreira da Big Bat Blues Band

Big Bat Blues Band fará show com repertório baseado em três de seus álbuns. Crédito: Ella Esteves

Uma das bandas mais tradicionais do blues nacional, a Big Bat Blues Band inicia as comemorações dos seus 30 anos de carreira como atração principal do ArtB_Festival, evento multicultural que será realizado no próximo sábado (8), no Brizz, na Enseada do Suá, em Vitória.



A programação terá início às 17h, com a exposição de arte interativa “Caminhos do Blues: As Musicalidades do Continente Africano para o Mundo”, reunindo fotografias de mestres do blues, e uma instalação artística com pinturas de artistas plásticos convidados, inspiradas na trajetória da banda.

No segundo momento, haverá intervenção musical com a banda Big River e, na sequência, performance de dança com o Coletivo Emaranhado.

Às 21h, a Big Bat Blues Band fará o show de pré-lançamento do documentário “Expresso do Blues.doc”, dirigido por Dori Sant’Ana, que conta a história da banda pelo olhar dos seus integrantes e de convidados especiais de dentro e de fora do Brasil. Fechando a noite, haverá discotecagem do Clube do Vinil, com muito soul e black music.

DOCUMENTÁRIO

Ao longo de todo o evento o público poderá acompanhar a exibição de trechos do documentário “Expresso do Blues.doc” em diferentes tipos de telas instaladas no local. O show incluirá composições dos três álbuns da Big Bat - “Todo dia é dia de Blues” (2006), “Haze Hot Blues” (2012) e “#3” (2014), com figurinos assinados por Raphaela Brito. Os ingressos já estão à venda pelo site www.zig.tickets.

Para o baterista Bruno Zanetti, que assina a direção musical do show, a Big Bat Blues Band vive um momento de renascimento. “A banda nasceu, cresceu e se consolidou ao longo desses 30 anos. Mas agora o momento é de reconstrução e num formato mais flexível, no qual estamos nos propondo a sair da zona de conforto. Estamos dispostos a enfrentar novos desafios, e isso está sendo muito empolgante como se fosse uma nova vida”, define.

O tecladista, diretor artístico e diretor cênico Dori Sant’Ana adianta que a banda está preparando um show especial reunindo músicas dos seus três álbuns, juntamente com releituras de standards do blues que serão conhecidas somente na hora. “Teremos sucessos como ‘Expresso do Blues’, que dá nome ao documentário, ‘Destino América’ e ‘Amanda Blues’, entre outras músicas gravadas pela banda”, informa.

TRAJETÓRIA

Único remanescente da formação original, o vocalista Eugênio Goulart conta que a ideia central do documentário “Expresso do Blues.Doc” é revisitar a trajetória da Big Bat Blues Band tendo como foco narrativo os três álbuns da banda.

Além dos integrantes da atual formação, participam com depoimentos Eber Pinheiro, produtor musical do terceiro álbum; Marcelo Durães, crítico de música especialista em blues; e o norte-americano Itaal Shur, que gravou órgão Hammond no álbum “#3” e é coautor, ao lado de Rob Thomas, do hit “Smooth”, gravado por Santana.

“O vídeo tem 13 minutos de duração e mostra, de forma emocionante, as experiências que grandes profissionais e parceiros vivenciaram com a banda”, afirma Eugênio. O baterista Bruno Zanetti acrescenta os detalhes das filmagens: “Fizemos o registro no estúdio Funky Pirata com a execução de um medley de três músicas, uma de cada álbum, a música “Velho Vagão” na íntegra e a captação das entrevistas. O objetivo foi o de captar e registrar o atual momento da banda como uma forma de celebrar, pontuar e fechar o ciclo de 30 anos”, descreve.

CLAUDIO FRANÇA

Ao longo do curta-metragem, os integrantes tecem homenagens ao guitarrista e cofundador Claudio França, falecido em março de 2022, em decorrência de um câncer. A dor do luto se fez fortaleza para que a banda seguisse em frente, conforme conta Eugênio: “Se por um lado o falecimento do Claudio foi um choque, por outro foi um motivo para continuarmos com o trabalho. Com certeza ele gostaria imensamente que a gente não parasse, este projeto era a vida dele”, revela.

Após o pré-lançamento no dia 8 de junho, a banda planeja a exibição do documentário em uma sala de cinema da Grande Vitória. O passo seguinte será a participação em festivais de audiovisual pelo Brasil. E, assim, a Big Bat Blues Band assume o desafio de se conectar com o novo mundo sem abrir mão da tradição, brindando o blues renovado. “A Big Bat planeja navegar em novos mares e se modernizar. A hora é de ter respeito pela história e de olhar para frente”, finaliza Bruno Zanetti.

ARTB_FESTIVAL - 30 ANOS DA BIG BAT BLUES BAND

Quando: 8 de junho de 2024, a partir das 17h

Atrações: Big Bat Blues Band, Big River, Coletivo Emaranhado, Clube do Vinil, Sagaz, Natan Dias, Elaine Sohelo e JV Abreu

Onde: Brizz. Rua Judite Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória

Ingressos: R$ 30 (+ taxa de serviço/1º lote), à venda on-line pelo Zig Tickets (zig.tickets/eventos/artb-festival-30-anos-da-big-bat-blues-band)

Classificação: 18 anos

Mais informações: @brizz.vitoria.



Com informações da assessoria de imprensa da Big Bat Blues Band.

