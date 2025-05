Linfoma de Hodgkin

Isabel Veloso anuncia remissão do câncer; o que isso significa?

A influenciadora foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, quando tinha 15 anos

A influenciadora digital Isabel Veloso , 18 anos, compartilhou que entrou em remissão do câncer. Emocionada, ela contou que estava tremendo. "Estou me tremendo. Acabei de sair da consulta, estou com o papel do exame de sangue, e ver que estou em remissão completa", disse. Isabel foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021, quando tinha 15 anos >

Entenda o que é remissão

A cura, por outro lado, é quando todos os sinais e sintomas da doença desaparecem do corpo. Quanto mais tempo passa após o término do tratamento inicial e o paciente permanece sem sinais de recidiva da doença, menores são as chances de a doença voltar. "Dizemos comumente que, após 5 anos, como as chances de a doença voltar são muito pequenas, o paciente está curado. Antes disso, dizemos que o paciente está em remissão, ou seja, sem evidência de doença. Porém, algumas células cancerosas podem permanecer latentes no corpo por muitos anos após o término do tratamento e fazer com que o câncer volte um dia", explica a oncologista.>