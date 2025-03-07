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Cirurgia

Entenda o que é HPV, vírus que causou lesão pré-cancerígena em Aline Campos

A vacinação é altamente eficaz na proteção contra os tipos de HPV que causam a maioria dos casos de câncer cervical e verrugas genitais

Publicado em 07 de Março de 2025 às 17:25

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

07 mar 2025 às 17:25
Aline Campos
Aline Campos passa por remoção de lesão pré-cancerígena causada por HPV Crédito: Reprodução @soualinecampos
A modelo Aline Campos fez um alerta aos seguidores sobre o vírus do HPV. A artista revelou que precisou remover uma lesão "pré-cancerígena" causada pela doença, que acometeu a saúde dela de forma silenciosa. Ela compartilhou a informação em meio ao Março Lilás com a intenção de conscientizar mulheres a se cuidarem.
"Mês passado eu precisei remover uma lesão pré-cancerígena no colo do meu útero. Tudo isso por causa de um vírus que até então estava silencioso no meu corpo: o HPV. É um vírus super comum. Vocês sabiam que 80% das mulheres sexualmente ativas vão ter contato com ele em algum momento da vida? Muitas nem imaginam que estão infectadas, porque na maioria das vezes, não apresenta sintomas, como foi comigo", disse num vídeo publicado na rede social.
Aline contou que o vírus causou uma lesão grave em seu útero, algo comum no diagnóstico da doença viral, que podem progredir para um câncer

Entenda a doença

O HPV (Papilomavírus Humano) é um grupo de vírus altamente comum, com mais de 200 tipos diferentes. O oncologista Roberto Lima diz que cerca de 40 desses tipos podem infectar a área genital, a boca e a garganta, principalmente através do contato sexual.
"Embora a maioria das infecções por HPV sejam assintomáticas e se resolvam espontaneamente, alguns tipos podem acarretar graves consequências. As verrugas genitais são um exemplo, e alguns tipos de HPV estão associados ao desenvolvimento de diversos tipos de câncer, como o cervical, o anal, de orofaringe, de pênis, da vulva e da vagina", explica o médico.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o HPV é responsável por mais de 95% dos casos de câncer do colo do útero e também pode levar ao surgimento de tumores na região genital, anal e orofaríngea. 

Os sinais

Os sintomas de uma infecção por HPV podem variar dependendo do tipo de vírus. Alguns aspectos importantes a serem observados incluem:

Verrugas genitais: pequenas protuberâncias ou grupos de protuberâncias na área genital, que podem apresentar diferentes aparências (planas, elevadas, em forma de couve-flor). 

Lesões na boca ou garganta: para os tipos de HPV que afetam essas áreas, podem haver alterações como feridas ou lesões incomuns. 

Sintomas relacionados ao câncer: embora o HPV geralmente não cause sintomas imediatos, infecções persistentes podem levar a alterações celulares que, se não tratadas, podem evoluir para câncer. Para o câncer cervical, é fundamental realizar exames regulares, como o Papanicolau, para detectar alterações pré-cancerosas. 

Alterações na pele: em alguns casos, o HPV pode causar verrugas em outras partes do corpo, como as mãos ou os pés.

A ginecologista e obstetra Patrícia Varanda ressalta que a imunização e o acompanhamento médico são essenciais para evitar complicações. “A vacina contra o HPV é segura e altamente eficaz na prevenção das lesões pré-cancerígenas. Além disso, o exame de Papanicolau continua sendo essencial para o diagnóstico precoce de alterações celulares que podem levar ao câncer”.
O HPV é um vírus de transmissão sexual e, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 80% da população sexualmente ativa terá contato com ele em algum momento da vida. O uso de preservativos pode reduzir o risco de contágio, mas não elimina totalmente a possibilidade de infecção. “O HPV pode ser transmitido pelo contato pele a pele, o que significa que mesmo sem penetração há risco de contágio”, alerta Patrícia Varanda.
A oncologista Camila Beatrice, da Ellas Oncologia, diz que o HPV é responsável por cerca de 70% dos casos de câncer de colo de útero. "A relação entre a infecção persistente pelo HPV e o desenvolvimento desse tipo de câncer é muito clara. Por isso, medidas preventivas, como a vacinação contra o HPV e o rastreamento por meio do exame preventivo, são indispensáveis”. 
A principal forma de prevenção contra o HPV é a vacina. A vacinação é altamente eficaz na proteção contra os tipos de HPV que causam a maioria dos casos de câncer cervical e verrugas genitais.
As vacinas mais utilizadas são a Gardasil e a Cervarix, que protegem contra os tipos de HPV mais comuns e perigosos. A vacinação é recomendada para pré-adolescentes, antes do início da vida sexual, mas também pode ser administrada em adultos jovens. A eficácia da vacina é maior quando aplicada antes da exposição ao vírus, por isso é ideal para meninos e meninas a partir dos 9 anos de idade.
"É importante destacar que, no Brasil, a vacina quadrivalente contra o HPV está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Ela protege contra os tipos de HPV mais associados ao câncer. A vacina é segura e eficaz, e sua ampliação é fundamental para diminuir os índices da doença, tendo em vista que o HPV é um vírus muito comum e muitas pessoas vão ter contato com ele ao longo da vida”, reforça Camila Beatrice.
A médica explica que a vacinação contra o HPV tem demonstrado resultados expressivos na redução dos casos deste tipo de neoplasia. "Como exemplo, um estudo realizado pela Sociedade Americana de Câncer comprovou a queda na incidência de câncer de colo de útero na primeira geração de mulheres que, no início da adolescência, acessaram a vacina contra o HPV", diz Camila Beatrice.

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