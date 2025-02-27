Marcela Gowan: entenda por que é necessário remover pinta maligna na pele

- Examinar o rosto, principalmente o nariz, lábios, boca e orelhas.

- Para facilitar o exame do couro cabeludo, separar os fios com um pente ou usar o secador para melhor visibilidade. Se houver necessidade, pedir ajuda a alguém.

- Prestar atenção nas mãos, também entre os dedos.

-Levantar os braços, para olhar as axilas, antebraços, cotovelos, virando dos dois lados, com a ajuda de um espelho de alta qualidade.

-Focar no pescoço, peito e tórax. As mulheres também devem levantar os seios para prestar atenção aos sinais onde fica o soutien. Olhar também a nuca e por trás das orelhas.

- De costas para um espelho de corpo inteiro, usar outro para olhar com atenção os ombros, as costas, nádegas e pernas.

- Sentada (o), olhar a parte interna das coxas, bem como a área genital.

- Na mesma posição, olhar os tornozelos, o espaço entre os dedos, bem como a sola dos pés.