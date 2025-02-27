Maquiagem no calor: veja dicas de como fazer e quais produtos usar

15 itens de make para usar no calor
- Bruma Facial Energizante Tododia Flor de Gengibre e Tangerina, da Natura. Sua fórmula com nutrição prebiótica e vitamina E promove ação antioxidante para a pele. Preço: R$ 39,90
- Pó Translúcido Kabuki, da Eudora. Ajuda a deixar a pele sequinha por mais tempo e livre de brilho o dia todo. Ideal para retoques ao longo do dia. Preço: R$ 41,90 (COMPRE AQUI)
- Puriance Ultimate, de Profuse. Hidratante com efeito matte para peles mistas e oleosas. Ele controla a oleosidade de forma imediata e duradoura, e reduz o tamanho dos poros, proporcionando efeito primer. Preço: R$ 99,90 (COMPRE AQUI)
- Pó Compacto, da Boca Rosa. Sua textura ultrafina e leve, deixa uma aparência natural e suave, controla o brilho e a oleosidade da pele, e oferece uma cobertura natural e uniforme. Preço: R$ 69,90 (COMPRE AQUI)
- Primer Facial Instamatte, da Quem Disse, Berenice?. É ideal para maquiagens com toque aveludado, oferecendo efeito blur, que matifica a pele instantaneamente auxiliando o controle do brilho do rosto. Tem cobertura uniforme. Preço: R$ 54,40 (COMPRE AQUI)
- Pó Finalizador Acabamento Acetinado, da Mary Kay. Tem uma fórmula ultra sedosa e acabamento matte aveludado, que prolonga a duração da maquiagem, uniformiza o tom da pele e disfarça imperfeições com seu exclusivo Efeito Blur. Preço: R$ 72,00 (COMPRE AQUI)
- Hidratante Facial Hydro Boost Water Gel, de Neutrogena. Tem hidratação intensa 24 horas e conta com ácido hialurônico e tecnologia Helioplex, que ajuda a restabelecer os níveis saudáveis de água na pele. Preço: R$ 57,90 (COMPRE AQUI)
- Bruma Facial Fix+, da Mac. Um spray fixador multiuso sem álcool que hidrata, prepara, fixa e refresca a maquiagem. Preço: R$ 249,00
- Loção Facial Hidratante, de Cerave. Possui textura ultra leve e foi especialmente desenvolvida para peles normais a secas, mas sua textura ultraleve e de rápida absorção é totalmente adaptável a todos os tipos de pele, não deixando-a oleosa. Preço: R$ 73,40 (COMPRE AQUI)
- Batom Líquido Matte Glitter Effect, da Avon. Possui textura cremosa e acabamento matte com brilho com 16 horas de duração sem necessidade de reaplicação. Preço: R$ 43,79 (COMPRE AQUI)
- Pó Facial Matte, da Payot. Possui uma textura ultrafina e um acabamento aveludado que absorve a oleosidade e ajuda a disfarçar os poros, proporcionando um look natural e de longa duração. Resistente à água, este pó é ideal para fixar e selar a maquiagem. Preço: R$ 55,80 (COMPRE AQUI)
- Optimal Hydration Water Gel Restaurador, de Cetaphil. Garante a sensação e aparência de pele suave imediatamente após o uso e possui hidratação duradoura de até 72 horas. Preço: R$ 128,59 (COMPRE AQUI)
- Primer Grip Fix, da Vizzela. É um primer hidratante enriquecido com Fucogel, Colágeno Vegetal e Extratos de alecrim, aloe vera e chá verde. Ele possui uma tecnologia de adesão na pele (efeito cola) garantindo maior aderência da maquiagem. Preço: R$ 56,90 (COMPRE AQUI)
- Primer Facial em Sérum Plump & Prime, da Too Faced. Prepara, preenche visivelmente e aumenta o volume para a pele parecer mais elevada e firme com este operador de milagres completo. A pele fica imediatamente hidratada. Preço: R$ 369,00
- Pó Solto Fixador Translúcido, da Catharine Hill. Ele aumenta a durabilidade da make, auxilia na fixação dos produtos aplicados e oferece um sutil efeito de disfarce óptico, suavizando imperfeições e proporcionando uma pele uniforme. Preço: R$ 57,90 (COMPRE AQUI)
- Prime & Fix Refreshing Mist, da Kiko Milano. Funciona como primer refrescante, preparando a pele, e como spary fixador. Preço: R$ 99,90.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais
2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis
3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável