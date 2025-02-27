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Que calor!

Maquiagem no calor: veja dicas de como fazer e quais produtos usar

Veja algumas dicas do que usar e o que não pode faltar na hora de fazer a maquiagem para os dias quentes

Publicado em 27 de Fevereiro de 2025 às 11:12

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

27 fev 2025 às 11:12
Maquiagem de carnaval
É fundamental escolher produtos que realmente resistam ao calor Crédito: Shutterstock/ Vikacita
É hora de separar o glitter, os batons e as maquiagens coloridas para brilhar no carnaval. E com as  temperaturas nas alturas é  preciso alguns cuidados para que maquiagem dure o tempo todo da festa. 
O beauty artist Lavoisier, de Eudora, conta que preparar a pele faz toda a diferença. Quando a pele não está bem preparada, a maquiagem dificilmente vai durar. "O segredo para não errar é começar com a limpeza certa e garantir que a pele esteja hidratada – sim, até quem tem pele oleosa precisa hidratar. Um bom primer também é indispensável para segurar a oleosidade e criar uma base resistente para a chegada dos outros produtos", conta.
Também é fundamental escolher produtos que realmente resistam ao calor. Para evitar que a maquiagem derreta, a dica é investir em itens de alta qualidade e longa duração, que oferecem fórmulas desenvolvidas para resistir ao calor e à umidade. "Prefira texturas leves, que permitem que a pele respire, e técnicas de aplicação que garantam maior fixação. Finalizar com itens que controlam a oleosidade sem abrir mão do viço natural é essencial para um acabamento bonito e duradouro, sem craquelar ao longo do dia", diz Lavoisier.
"Se tem um produto que ajuda a controlar o brilho sem pesar, é o pó solto. Mas o truque é aplicar só nas áreas que realmente precisam, como a famosa zona T (testa, nariz e queixo) do rosto, para evitar que a pele fique carregada"
Lavoisier - Beauty artist
E se o blush ou a sombra desaparecem rapidamente, esse truque é infalível: aplique primeiro uma versão cremosa e, em seguida, finalize com o mesmo tom em pó. "Essa combinação cria uma base de fixação mais intensa, garantindo que a cor permaneça vibrante e duradoura ao longo do dia". 
Tudo sem esquecer da a bruma fixadora. Além de segurar a maquiagem por mais tempo, ela dá aquela sensação de frescor e ajuda a tirar o efeito de pó, deixando tudo mais natural. Selecionamos 15 itens para caprichar na maquiagem e durar a festa toda. Confira

15 itens de make para usar no calor

Produtos de maquiagem para o calor
Uma seleção de produtos para fazer a make durar no calor Crédito: Arte A Gazeta
  1. Bruma Facial Energizante Tododia Flor de Gengibre e Tangerina, da Natura. Sua fórmula com nutrição prebiótica e vitamina E promove ação antioxidante para a pele. Preço: R$ 39,90

  2. Pó Translúcido Kabuki, da Eudora. Ajuda a deixar a pele sequinha por mais tempo e livre de brilho o dia todo. Ideal para retoques ao longo do dia. Preço: R$ 41,90 (COMPRE AQUI)

  3. Puriance Ultimate, de Profuse. Hidratante com efeito matte para peles mistas e oleosas. Ele controla a oleosidade de forma imediata e duradoura, e reduz o tamanho dos poros, proporcionando efeito primer. Preço: R$ 99,90 (COMPRE AQUI)

  4. Pó Compacto, da Boca Rosa. Sua textura ultrafina e leve, deixa uma aparência natural e suave, controla o brilho e a oleosidade da pele, e oferece uma cobertura natural e uniforme. Preço: R$ 69,90 (COMPRE AQUI)

  5. Primer Facial Instamatte, da Quem Disse, Berenice?. É ideal para maquiagens com toque aveludado, oferecendo efeito blur, que matifica a pele instantaneamente auxiliando o controle do brilho do rosto. Tem cobertura uniforme. Preço: R$ 54,40 (COMPRE AQUI)

  6. Pó Finalizador Acabamento Acetinado, da Mary Kay. Tem uma fórmula ultra sedosa e acabamento matte aveludado, que prolonga a duração da maquiagem, uniformiza o tom da pele e disfarça imperfeições com seu exclusivo Efeito Blur. Preço: R$ 72,00 (COMPRE AQUI)

  7. Hidratante Facial Hydro Boost Water Gel, de Neutrogena. Tem hidratação intensa 24 horas e conta com ácido hialurônico e tecnologia Helioplex, que ajuda a restabelecer os níveis saudáveis de água na pele. Preço: R$ 57,90 (COMPRE AQUI)

  8. Bruma Facial Fix+, da Mac. Um spray fixador multiuso sem álcool que hidrata, prepara, fixa e refresca a maquiagem. Preço: R$ 249,00
Produtos de maquiagem para o calor
Uma seleção de produtos para fazer a make durar no calor Crédito: Arte A Gazeta
  1. Loção Facial Hidratante, de Cerave. Possui textura ultra leve e foi especialmente desenvolvida para peles normais a secas, mas sua textura ultraleve e de rápida absorção é totalmente adaptável a todos os tipos de pele, não deixando-a oleosa. Preço: R$ 73,40 (COMPRE AQUI)

  2. Batom Líquido Matte Glitter Effect, da Avon. Possui textura cremosa e acabamento matte com brilho com 16 horas de duração sem necessidade de reaplicação. Preço: R$ 43,79 (COMPRE AQUI)

  3. Pó Facial Matte, da Payot. Possui uma textura ultrafina e um acabamento aveludado que absorve a oleosidade e ajuda a disfarçar os poros, proporcionando um look natural e de longa duração. Resistente à água, este pó é ideal para fixar e selar a maquiagem. Preço: R$ 55,80 (COMPRE AQUI)

  4. Optimal Hydration Water Gel Restaurador, de Cetaphil. Garante a sensação e aparência de pele suave imediatamente após o uso e possui hidratação duradoura de até 72 horas. Preço: R$ 128,59 (COMPRE AQUI)

  5. Primer Grip Fix, da Vizzela. É um primer hidratante enriquecido com Fucogel, Colágeno Vegetal e Extratos de alecrim, aloe vera e chá verde. Ele possui uma tecnologia de adesão na pele (efeito cola) garantindo maior aderência da maquiagem. Preço: R$ 56,90 (COMPRE AQUI)

  6. Primer Facial em Sérum Plump & Prime, da Too Faced. Prepara, preenche visivelmente e aumenta o volume para a pele parecer mais elevada e firme com este operador de milagres completo. A pele fica imediatamente hidratada. Preço: R$ 369,00

  7. Pó Solto Fixador Translúcido, da Catharine Hill. Ele aumenta a durabilidade da make, auxilia na fixação dos produtos aplicados e oferece um sutil efeito de disfarce óptico, suavizando imperfeições e proporcionando uma pele uniforme. Preço: R$ 57,90 (COMPRE AQUI)

  8. Prime & Fix Refreshing Mist, da Kiko Milano. Funciona como primer refrescante, preparando a pele, e como spary fixador. Preço: R$ 99,90. 

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