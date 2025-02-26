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Folia

Carnaval 2025: 20 produtos de beleza que não podem faltar no nécessaire

Veja nossa seleção de produtos de beleza que vão fazer você cuidar da pele antes, durante e depois da festa. Os preços começam em R$ 6,99

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 09:01

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

26 fev 2025 às 09:01
Produtos de beleza para o carnaval
Uma seleção de produtos para usar no carnaval Crédito: Arte A Gazeta
A festa vai começar! E antes de se jogar na folia, é hora de escolher os produtos do nécessaire que vão te acompanhar durante toda a festa - seja no bloco de rua ou no descanso na praia. 
O calor não dá trégua, por isso o uso do protetor solar - no rosto e no corpo - é fundamental. A orientação dos dermatologistas é que o produto deve ser aplicado pelo menos de 15 a 30 minutos antes da exposição ao sol para que ele possa formar uma barreira efetiva na pele. Escolha um produto com FPS de no mínimo 30. 
A bruma facial também é outro item importante. Ela tem vários benefícios para a pele, como hidratar, refrescar, iluminar, fixar a maquiagem e disfarçar poros. E tem muito mais. Claro, você pode montar o seu kit como quiser. Porém nós damos uma mãozinha com a seleção de 20 produtos de beleza para levar no carnaval. Aproveite!
Produtos de beleza para o carnaval
Uma seleção de produtos para usar no carnaval Crédito: Arte A Gazeta
  1. Desodorante Antitranspirante Creme Sérum, de Dove. Com proteção de 48 horas contra o suor, oferece cuidado e reparação para a pele das axilas. (COMPRE AQUI)

  2. Óleo Make Up Remover, de Bioré. Óleo demaquilante para todos os tipos de pele. Remove as impurezas do rosto, sem deixar resíduos ou sensação oleosa. (COMPRE AQUI)

  3. Actine Fresh FPS60, da Darrow. Protetor solar corporal que oferece alta proteção, hidratação e sensação de frescor à pele. Sua textura leve, de toque seco, conta com uma rápida absorção que não deixa resíduos brancos. Preço: R$ 53,90 (COMPRE AQUI)

  4. Bruma Hidratante Corporal, da Riô SkinLab. Textura superleve e de rápida absorção. Além de hidratar, possui efeito calmante e ação restauradora da pele. Preço: R$ 99,00 (COMPRE AQUI)

  5. Gel de Limpeza Facial Normaderm, da Vichy. Indicado para peles mistas, oleosas ou acneicas. Controla a oleosidade sem ressecar, além de conseguir remover até mesmo impurezas acumuladas no interior dos poros. Preço: R$ 37,99 (COMPRE AQUI)

  6. Insivible Stick FPS50, da Isdin. Protetor soar facial que oferece alta proteção UVB/UVA. Possui uma fórmula com ação antioxidante e hidratante, com textura agradável e acabamento invisível. Preço: R$ 199,90 (COMPRE AQUI)

  7. Base TimeWise 3D, da Mary Kay. Tem em sua fórmula o Complexo Age Minimize 3D, com peptídeos, resveratrol e niacinamida, que juntos cuidam da pele. Preço: R$ 79,90

  8. Enxaguante Bucal Cool Mint, de Listerine. Enxaguante bucal de hortelã. O produto mantém a refrescância do seu hálito e sua saúde bucal. (COMPRE AQUI)

  9. S.O.S Cachos De Repente Pronta!, da Salon Line. Óleo reparador para cabelos cacheados, crespos, porosos e sem brilho. Ele trata e finaliza os fios, garantindo 48h de brilho intenso e maciez profunda, além de total controle do frizz. Preço: R$ 19,00 (COMPRE AQUI)

  10.  Hidratante Labial, de Nivea. Ele nutri, protege e proporciona 24 horas de hidratação aos lábios Possui fórmula enriquecida em óleos naturais e Manteiga de Karité, que garantem uma textura macia e previnem o ressecamento dos lábios. Preço: R$ 16,90 (COMPRE AQUI)
Produtos para o carnaval
Produtos para o carnaval Crédito: Arte A Gazeta
  1. Água Termal Eau Thermale, de Avène. Proporciona hidratação, sensação refrescante e calmante, ideal para acalmar irritações e vermelhidão.  Sua fórmula é suave e rica em minerais, que oferecem uma ação multifuncional, como anti-inflamatória, antioxidante e suavizante. Preço: R$ 82,49 (COMPRE AQUI)

  2. Loção Hidratante Corporal, da Bio-Oil. Indicada para peles secas e ressecadas. Proporciona dupla ação, que nutre e hidrata imediatamente e cria uma barreira protetora que previne a desidratação. Preço: R$ 50,90 (COMPRE AQUI)

  3. Hidratante Labial Beta Melancia, da FreeBrands. Além de hidratar, também protege contra raios ultravioleta, com fator de proteção 6 (FPS). Contém óleos naturais, manteiga de Karité e alguns dos mais potentes hidratantes naturais. Preço: R$ 14,99

  4. Bruma Facial Fix+, da Mac. Um spray fixador multiuso sem álcool que hidrata, prepara, fixa e refresca a maquiagem. Preço: R$ 249,00

  5. Bruma Fixadora Glam Efeito Lifting, de Eudora. Traz uma sensação de frescor, aumenta em até 3 vezes a duração da make, além de manter a cor. Preço: R$ 49,90 (COMPRE AQUI)

  6. Lenços Umedecidos Antissépticos, da Ricca. Oferecem proteção confiável ao eliminar 99,9% das bactérias. Com fórmula prática e fragrância refrescante, são ideais para higiene rápida e eficaz em qualquer situação. Preço: R$ 6,99

  7. Hidratante Corporal  Antiatrito, da Sallve. Possui textura superleve e atua nas regiões sensibilizadas, acalmando e auxiliando na recuperação da pele. Com sua poderosa ação hidratante, ele diminui a fricção entre as pernas e dobras de pele. Preço: R$ 66,43 (COMPRE AQUI)

  8. Perfume Jardin de Grasse, da O.U.i. É um eau de parfum unissex floral fresco. Ele  mistura as notas cítricas da Bergamota, a elegância da Flor de laranjeira e o calor do Âmbar. Preço: R$ 205,30 (COMPRE AQUI)

  9. Be Easy, da Bauny. A Easy Skin foi desenvolvida para criar uma pele radiante e ao mesmo tempo tratá-la. Com textura tint, oferece alta espalhabilidade e maior rendimento do produto; com acabamento acetinado e toque seco. Preço: R$ 39,90

  10. Hidratante Labial Cicaplast, da La Roche-Posay. Reparador labial que acalma e auxilia na reconstrução da barreira protetora natural da pele dos lábios. Preço: R$ 57,39 (COMPRE AQUI)

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