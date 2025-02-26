Carnaval 2025: 20 produtos de beleza que não podem faltar no nécessaire

- Desodorante Antitranspirante Creme Sérum, de Dove. Com proteção de 48 horas contra o suor, oferece cuidado e reparação para a pele das axilas. (COMPRE AQUI)
- Óleo Make Up Remover, de Bioré. Óleo demaquilante para todos os tipos de pele. Remove as impurezas do rosto, sem deixar resíduos ou sensação oleosa. (COMPRE AQUI)
- Actine Fresh FPS60, da Darrow. Protetor solar corporal que oferece alta proteção, hidratação e sensação de frescor à pele. Sua textura leve, de toque seco, conta com uma rápida absorção que não deixa resíduos brancos. Preço: R$ 53,90 (COMPRE AQUI)
- Bruma Hidratante Corporal, da Riô SkinLab. Textura superleve e de rápida absorção. Além de hidratar, possui efeito calmante e ação restauradora da pele. Preço: R$ 99,00 (COMPRE AQUI)
- Gel de Limpeza Facial Normaderm, da Vichy. Indicado para peles mistas, oleosas ou acneicas. Controla a oleosidade sem ressecar, além de conseguir remover até mesmo impurezas acumuladas no interior dos poros. Preço: R$ 37,99 (COMPRE AQUI)
- Insivible Stick FPS50, da Isdin. Protetor soar facial que oferece alta proteção UVB/UVA. Possui uma fórmula com ação antioxidante e hidratante, com textura agradável e acabamento invisível. Preço: R$ 199,90 (COMPRE AQUI)
- Base TimeWise 3D, da Mary Kay. Tem em sua fórmula o Complexo Age Minimize 3D, com peptídeos, resveratrol e niacinamida, que juntos cuidam da pele. Preço: R$ 79,90
- Enxaguante Bucal Cool Mint, de Listerine. Enxaguante bucal de hortelã. O produto mantém a refrescância do seu hálito e sua saúde bucal. (COMPRE AQUI)
- S.O.S Cachos De Repente Pronta!, da Salon Line. Óleo reparador para cabelos cacheados, crespos, porosos e sem brilho. Ele trata e finaliza os fios, garantindo 48h de brilho intenso e maciez profunda, além de total controle do frizz. Preço: R$ 19,00 (COMPRE AQUI)
- Hidratante Labial, de Nivea. Ele nutri, protege e proporciona 24 horas de hidratação aos lábios Possui fórmula enriquecida em óleos naturais e Manteiga de Karité, que garantem uma textura macia e previnem o ressecamento dos lábios. Preço: R$ 16,90 (COMPRE AQUI)
- Água Termal Eau Thermale, de Avène. Proporciona hidratação, sensação refrescante e calmante, ideal para acalmar irritações e vermelhidão. Sua fórmula é suave e rica em minerais, que oferecem uma ação multifuncional, como anti-inflamatória, antioxidante e suavizante. Preço: R$ 82,49 (COMPRE AQUI)
- Loção Hidratante Corporal, da Bio-Oil. Indicada para peles secas e ressecadas. Proporciona dupla ação, que nutre e hidrata imediatamente e cria uma barreira protetora que previne a desidratação. Preço: R$ 50,90 (COMPRE AQUI)
- Hidratante Labial Beta Melancia, da FreeBrands. Além de hidratar, também protege contra raios ultravioleta, com fator de proteção 6 (FPS). Contém óleos naturais, manteiga de Karité e alguns dos mais potentes hidratantes naturais. Preço: R$ 14,99
- Bruma Facial Fix+, da Mac. Um spray fixador multiuso sem álcool que hidrata, prepara, fixa e refresca a maquiagem. Preço: R$ 249,00
- Bruma Fixadora Glam Efeito Lifting, de Eudora. Traz uma sensação de frescor, aumenta em até 3 vezes a duração da make, além de manter a cor. Preço: R$ 49,90 (COMPRE AQUI)
- Lenços Umedecidos Antissépticos, da Ricca. Oferecem proteção confiável ao eliminar 99,9% das bactérias. Com fórmula prática e fragrância refrescante, são ideais para higiene rápida e eficaz em qualquer situação. Preço: R$ 6,99
- Hidratante Corporal Antiatrito, da Sallve. Possui textura superleve e atua nas regiões sensibilizadas, acalmando e auxiliando na recuperação da pele. Com sua poderosa ação hidratante, ele diminui a fricção entre as pernas e dobras de pele. Preço: R$ 66,43 (COMPRE AQUI)
- Perfume Jardin de Grasse, da O.U.i. É um eau de parfum unissex floral fresco. Ele mistura as notas cítricas da Bergamota, a elegância da Flor de laranjeira e o calor do Âmbar. Preço: R$ 205,30 (COMPRE AQUI)
- Be Easy, da Bauny. A Easy Skin foi desenvolvida para criar uma pele radiante e ao mesmo tempo tratá-la. Com textura tint, oferece alta espalhabilidade e maior rendimento do produto; com acabamento acetinado e toque seco. Preço: R$ 39,90
- Hidratante Labial Cicaplast, da La Roche-Posay. Reparador labial que acalma e auxilia na reconstrução da barreira protetora natural da pele dos lábios. Preço: R$ 57,39 (COMPRE AQUI)
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