Os fãs capixabas do cantor Zeca Baleiro podem se programar para curtir os clássicos do artista em um show especial neste mês. O dono da canção “Telegrama” irá se apresentar no Clube Hitz, na Praia do Canto, no dia 22 de junho. Os ingressos custam a partir de R$ 150 (pista, meia, 1º lote), no site Zig Tickets.



E para aquecer os motores, Zeca mandou um vídeo contando um pouco sobre o que os capixabas podem esperar do show. “Estou com muita saudade de tocar nessa cidade maravilhosa. Prometo fazer um super show, muito quente, com todos os sucessos. E também músicas dos álbuns mais recentes. Espero todos vocês lá”, disse.