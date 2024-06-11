Mãe de Marília Mendonça diz que sente 'falta de ar', 'dores' e inchaço após acidente

Dona Ruth atualiza seu estado de saúde após acidente Crédito: Reprodução/Instagram/@mariliamendoncacantora

Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, segue se recuperando do acidente de carro que sofreu na última semana. No último domingo, 9, ela usou suas redes sociais para atualizar os seguidores sobre seu estado de saúde.

Por meio de um vídeo publicado nos stories no Instagram, Ruth tranquilizou a todos dizendo que já estava melhor, mas que seguia em tratamento médico. "Passando aqui para agradecer as mensagens, o carinho dos amigos, da família e dizer que está tudo bem. Muito obrigada pelo carinho, pelas orações."

A mãe de Marília Mendonça declarou que está se recuperando e seguindo as orientações médicas de repouso. "Estou aqui me recuperando, eu não tinha vindo antes ainda falar com vocês porque eu ainda sinto um pouco de falta de ar, sinto dores, estou meio inchadinha e estou aqui deitada. Estou medicada, estou tomando as precauções aqui, os remedinhos e estou aqui de repouso, viu? Muito obrigada pelas orações e pelo carinho de vocês todos", finalizou.

Na última quarta-feira, 5, Ruth e seu marido, Deyvid Fabrício, sofreram um acidente de carro em São Paulo. O carro que eles estavam colidiu com um caminhão que havia avançado o sinal vermelho. Ela fraturou duas costelas e foi levada para o hospital. Após um dia internada, ela recebeu alta e passou a se recuperar em casa.