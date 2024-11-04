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Música e futebol

Rihanna diz que torcia pela seleção brasileira e era fã de Ronaldinho Gaúcho

"Nós sempre achávamos que o Brasil era o nosso time quando éramos crianças", relembrou a cantora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 08:44

A cantora Rihanna com a técnica de ombre lips em sua maquiagem.
A cantora Rihanna Crédito: Reprodução/Instagram
Em uma entrevista coletiva recente para lançar a parceira de sua marca, a Fenty com a Puma, Rihanna contou que torcia pela seleção brasileira quando era mais jovem.
A cantora de 36 anos, nascida em Barbados, uma pequena ilha do Caribe que não tem muita tradição no futebol, - uma pequena ilha no Caribe sem muita tradição no futebol -, contou que assistia aos jogos do Brasil em competições internacionais com o irmão. "Nós sempre achávamos que o Brasil era o nosso time quando éramos crianças", relembrou.
Intérprete de hits como "Diamonds" e "Umbrella", Rihanna também mencionou que não tem um time de futebol favorito. Ao ser questionada sobre um jogador preferido, respondeu prontamente: "Nós [ela e o irmão] adorávamos assistir ao Ronaldinho [Gaúcho]".

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