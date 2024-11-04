Rihanna diz que torcia pela seleção brasileira e era fã de Ronaldinho Gaúcho

A cantora Rihanna Crédito: Reprodução/Instagram

Em uma entrevista coletiva recente para lançar a parceira de sua marca, a Fenty com a Puma, Rihanna contou que torcia pela seleção brasileira quando era mais jovem.

A cantora de 36 anos, nascida em Barbados, uma pequena ilha do Caribe que não tem muita tradição no futebol, - uma pequena ilha no Caribe sem muita tradição no futebol -, contou que assistia aos jogos do Brasil em competições internacionais com o irmão. "Nós sempre achávamos que o Brasil era o nosso time quando éramos crianças", relembrou.