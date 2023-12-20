Durma na casa onde Rihanna cresceu em Barbados por R$ 519

É possível alugar espaço por meio de plataforma online; local tem dois quartos e quintal
Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 13:54

Casa de Rihanna em Barbados Crédito: Anúncio Tripadvisor/Reuters/Folhapress
Rihanna é uma das artistas mais ricas do mundo, segundo um levantamento recente feito pela revista Forbes. Segundo a lista, a cantora tem um patrimônio líquido em tono de US$ 1,4 bilhão (R$ 7 bilhões).
Dona de uma mansão em Beverly Hills, que lhe custou R$ 55,5 milhões, a artista nasceu em Barbados e viveu em uma pequena casa dos 5 aos 16 anos. Na pequena ilha no Caribe, ela já recebeu o título de heroína nacional.
A residência onde a cantora cresceu fica a 20 minutos do centro de Bridgetown, a capital de Barbados, e virou ponto turístico. É possível, inclusive, alugar o local para dormir no valor de R$ 519, de acordo com a CNN. Com dois quartos, sala, cozinha e um pequeno quintal, a fachada colorida chama a atenção pelas cores e também por uma placa identificando a figura emblemática que lá morou.
Casa de Rihanna em Barbados
Casa de Rihanna em Barbados Crédito: Anúncio Tripadvisor
Outra avenida da ilha foi rebatizada como Rihanna Drive, conhecida pelos bares, que fazem diversas referências à Rihanna.
"Minha vida inteira foi moldada nesta rua. Eu era apenas uma garotinha andando de bicicleta, correndo descalça e soltando pipas no cemitério, mas tinha grandes sonhos. Sonhos que nasceram e foram realizados aqui mesmo", diz uma placa ao lado de uma estátua dela.

