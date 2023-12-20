Pais de Larissa Manoela confirmam que não foram convidados para casamento da atriz

A novidade veio meses após a artista revelar o rompimento da relação com os pais e declarar ter aberto mão de R$ 18 milhões do seu patrimônio. Segundo ela, Silvana e Elias não lhe informavam sobre sua questão financeira.

Mais tarde, Silvana foi indiciada por intolerância religiosa após realizar comentários ofensivos sobre a religião da família do noivo em uma troca de mensagens com Larissa. A mãe, a atriz e André foram intimados a prestar depoimento sobre o caso no final do mês passado.