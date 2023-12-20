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Ausência

Pais de Larissa Manoela confirmam que não foram convidados para casamento da atriz

Larissa e André Luiz Frambach divulgaram o casamento nas redes sociais. Nos comentários, os fãs notaram a ausência dos pais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 13:25

Os pais de Larissa Manoela, Silvana Taques e Gilberto Elias, quebraram o silêncio sobre o casamento da filha, realizado no domingo passado (17). O casal se manifestou através do advogado, em nota enviada para o site Gshow, confirmando que não foram convidados. "A Larissa não convidou os pais, que ficaram sabendo da notícia na noite de ontem. Eles receberam com naturalidade e serenidade na medida que era algo muito previsível que acontecesse", dizia a nota.
Larissa Manoela anuncia casamento com André Luiz Frambach
Larissa Manoela anuncia casamento com André Luiz Frambach Crédito: Reprodução/Instagram
Larissa e André Luiz Frambach divulgaram o casamento na segunda (19), em suas redes sociais. Nos comentários, os fãs notaram a ausência dos pais. "Eu imagino a dor dos pais, ver sua única filha casar, mas ver de longe", escreveu uma seguidora. "Que dor, ela entrando sozinha", escreveu outra. Mas a atriz também recebeu mensagens de apoio: "ela não entrou sozinha: entrou bem acompanhada dela mesma, sabendo que se basta, fortalecida pelo carinho de milhares de pessoas que torcem por eles", escreveu uma seguidora.

Polêmicas familiares

A novidade veio meses após a artista revelar o rompimento da relação com os pais e declarar ter aberto mão de R$ 18 milhões do seu patrimônio. Segundo ela, Silvana e Elias não lhe informavam sobre sua questão financeira.
Larissa Manoela ao lado dos pais, Gilberto e Silvana
Larissa Manoela ao lado dos pais, Gilberto e Silvana Crédito: Reprodução/Instagram/@larissamanoela
Mais tarde, Silvana foi indiciada por intolerância religiosa após realizar comentários ofensivos sobre a religião da família do noivo em uma troca de mensagens com Larissa. A mãe, a atriz e André foram intimados a prestar depoimento sobre o caso no final do mês passado.

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