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Casório

Larissa Manoela se casa com André Luiz Frambach; veja as fotos

Larissa e André estavam noivos desde o fim de 2022. A atriz apostou em um vestido curto e clean para a cerimônia, enquanto André investiu em um terno branco
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 17:29

Larissa Manoela anuncia casamento com André Luiz Frambach
Larissa Manoela anuncia casamento com André Luiz Frambach Crédito: Reprodução/Instagram
A atriz Larissa Manoela, 22, anunciou nas suas redes sociais nesta segunda-feira (18) que se casou com o ator André Luiz Frambach, 26, após um ano e meio de relacionamento.
Larissa e André estavam noivos desde o fim de 2022. A atriz apostou em um vestido curto e clean para a cerimônia, enquanto André investiu em um terno branco. Em fotos, o casal aparece juntinho durante o matrimônio, enquanto lágrimas rolam. Famosos como Ana Hickmann deram parabéns aos noivos.
"Pois é simples como qualquer um pode ver: estamos simplesmente destinados a ser", disseram eles na legenda da postagem.
Larissa Manoela anuncia casamento com André Luiz Frambach
Larissa Manoela anuncia casamento com André Luiz Frambach Crédito: Reprodução/Instagram
O buquê da noiva também chamou atenção dos convidados e dos internautas. A atriz escolheu orquídeas brancas, que simbolizam pureza, lealdade, paz e amor. A flor é conhecida também por sua capacidade de renascer.
Larissa e André assumiram o namoro em julho de 2022. Pouco tempo depois, no final do ano passado, o casal confirmou o noivado com fotos juntos em um iate em Fernando de Noronha.
Larissa Manoela anuncia casamento com André Luiz Frambach
Larissa Manoela anuncia casamento com André Luiz Frambach Crédito: Reprodução/Instagram

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