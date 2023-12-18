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Surra

Marcelinho Carioca diz que foi sequestrado após se envolver com mulher casada; veja vídeo

Ex-jogador do Corinthians aparece com o olho roxo em vídeo supostamente no cativeiro. A mulher aparece ao lado e confirma a versão de Carioca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 14:42

Acabou o mistério. Em vídeo que está circulando nas redes sociais, Marcelinho Carioca aparece com o olho roxo - provavelmente após ter apanhado - dando uma justificativa sobre a notícia de seu sumiço, divulgada na manhã desta segunda (18).
Conforme publicou o colunista Léo Dias, o ex-jogador acabou sendo raptado por um homem traído após sair com a mulher dele. Especula-se que o ex-jogador teria conhecido a suposta amante em um show do cantor Thiaguinho no último domingo (17), em São Paulo.
"Bem gente, eu estava em um show em Itaquera, curtindo um samba e aí saí com uma mulher que é casada e o marido dela pegou e me sequestrou e esse foi o B.O", disse o jogador, visivelmente abatido e assustado.
Logo em seguida, a mulher confirma o que foi dito pelo ex-atleta corintiano: "Confirmo tudo o que ele está falando, eu sou casada, meu esposo sequestrou ele e colocou a gente dentro de um cativeiro". 
Segundo O GLOBO, a Polícia Civil ainda não confirmou o recebimento do vídeo. O portal também divulgou que Marcelinho foi solto pelos supostos sequestradores e chegou à delegacia de Itaquaquecetuba (SP) por volta das 14h30 desta segunda (18).

Carro de Marcelinho

Também publicado por O GLOBO, o carro do ex-jogador foi localizado abandonado em Itaquaquecetuba, São Paulo. O boletim de ocorrência é registrado como desaparecimento de pessoa e localização de veículo na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes. O veículo deverá ser levado para a delegacia da cidade.

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