Marcelinho Carioca diz que foi sequestrado após se envolver com mulher casada; veja vídeo

Marcelinho Carioca aparece com o olho roxo - provavelmente após ter apanhado - dando uma justificativa sobre a Acabou o mistério. Em vídeo que está circulando nas redes sociais,aparece com o olho roxo - provavelmente após ter apanhado - dando uma justificativa sobre a notícia de seu sumiço, divulgada na manhã desta segunda (18).

Conforme publicou o colunista Léo Dias, o ex-jogador acabou sendo raptado por um homem traído após sair com a mulher dele. Especula-se que o ex-jogador teria conhecido a suposta amante em um show do cantor Thiaguinho no último domingo (17), em São Paulo.

"Bem gente, eu estava em um show em Itaquera, curtindo um samba e aí saí com uma mulher que é casada e o marido dela pegou e me sequestrou e esse foi o B.O", disse o jogador, visivelmente abatido e assustado.

Logo em seguida, a mulher confirma o que foi dito pelo ex-atleta corintiano: "Confirmo tudo o que ele está falando, eu sou casada, meu esposo sequestrou ele e colocou a gente dentro de um cativeiro".

Segundo O GLOBO, a Polícia Civil ainda não confirmou o recebimento do vídeo. O portal também divulgou que Marcelinho foi solto pelos supostos sequestradores e chegou à delegacia de Itaquaquecetuba (SP) por volta das 14h30 desta segunda (18).

Carro de Marcelinho