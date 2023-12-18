Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Show do rapper MV Bill é interrompido em festival na Bahia

Show do rapper MV Bill é interrompido em festival na Bahia: 'Fiquei com muita raiva'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 09:59

MV Bill
MV Bill Crédito: REprodução @mvbill
O rapper MV Bill teve seu show interrompido na madrugada de domingo (17), durante o festival Rap Game, que ocorreu na Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia, após ter excedido o tempo estimado em 10 minutos.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o público arremessando garrafas de água e baldes em direção ao palco após o artista descer do local e passar em frente ao público. Em publicação nas redes sociais, ele diz que saiu sem cantar cinco músicas que estavam previstas.
"A produção do evento mandou os coordenadores de palco desligarem o som. Fiquei com muita raiva de ver aquele público todo ali e sair sem cantar 'Soldado do Morro'. Mesmo estando furioso, eu fui na direção de quem verdadeiramente representou, a plateia. Ser aguardado por essa multidão me mostrou o tamanho da nossa responsabilidade. Foi a continuação do show sem som."
Também nas redes sociais, o festival afirmou que o rapper é essencial para o evento. "Queríamos fechar com chave de ouro, mas nem tudo está sob nosso controle. Na última música, às 1h40, com 10 minutos de tolerância, conforme contrato, a sonorização do festival foi desligada pelos órgãos superiores."

Veja Também

Cleo Pires comemora Natal antecipado com Fábio Jr.

Paulo Gustavo vai estar em 'Minha Vida em Marte 2' por meio de cenas inéditas, diz diretora

Renato Aragão sai em defesa da filha Lívian após ela ser criticada por palestra sobre produtividade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados