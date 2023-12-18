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Renato Aragão sai em defesa da filha Lívian após ela ser criticada por palestra sobre produtividade

'Tenho muito orgulho da mulher que você é', escreveu o comediante
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 09:52

Renato Aragão sai em defesa da filha Lívian
Renato Aragão sai em defesa da filha Lívian Crédito: Reprodução/Instagram/@renatoaragao
O ator Renato Aragão, o Didi, saiu em defesa da filha Lívian Aragão após ela ter sido criticada nas redes sociais por um vídeo em que fala sobre produtividade.
Lívian, que atua como coach motivacional, disse que "todo mundo tem 24 horas no dia" e questionou o motivo de algumas pessoas conseguirem "fazer tantas coisas" enquanto outras "parecem não sair do lugar".
Após a repercussão, Lívian foi duramente criticada. Didi publicou uma foto com ela para demonstrar o seu apoio. "Filha, tenho muito orgulho da mulher que você é. Te amo", escreveu o comediante.
O vídeo foi publicado no perfil do Instagram de Lívian em 5 de dezembro, mas foi nesta semana que o conteúdo viralizou. Internautas afirmaram que a fala da coach desconsidera privilégios e a desigualdade social no país.
A influenciadora Nath Finanças rebateu o discurso da filha de Renato Aragão. "Ok amor, usa suas 24h para pegar três horas de transporte público, trabalhar para ganhar um salário mínimo, tentar arranjar tempo de estudar/fazer uma faculdade, ter vida social e se alimentar bem", postou na rede social X, antigo Twitter. "Muito fácil falar sendo herdeira."
Lívian se pronunciou e afirmou que o vídeo viralizado é apenas um trecho de um momento específico da palestra, que tem "com um contexto muito maior".
"Tenho plena consciência dos meus privilégios. Nasci em uma família que pode me proporcionar bons estudos, oportunidades", disse. "Não estava me referindo ao mundo inteiro. Jamais tive a intenção de falar que todos têm as mesmas oportunidades."

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