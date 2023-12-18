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Isis Valverde está noiva do empresário Marcus Buaiz

Casal foi visto junto pela primeira vez em março, durante viagem pela Europa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 09:28

Marcus Buaiz e Isis Valverde: 8 meses de relacionamento
Marcus Buaiz e Isis Valverde estão noivos Crédito: Instagram@marcusbuaiz
Isis Valverde vai chegar noiva a 2024. A atriz e o empresário Marcus Buaiz estão noivos. A informação foi confirmada à Folha de S.Paulo pela assessoria de imprensa dela.
O casal foi visto junto pela primeira em março, durante viagem pela França. Ele foi casado com a cantora Wanessa Camargo por 17 anos, e o relacionamento chegou ao fim em maio de 2022.
Isis foi casada por três anos com André Resende, e se separou em fevereiro de 2022. A confirmação do namoro com Buaiz ocorreu em junho desse ano. Antes, ela falava que os dois estavam se "conhecendo melhor".

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