Isis Valverde está noiva do empresário Marcus Buaiz

Marcus Buaiz e Isis Valverde estão noivos Crédito: Instagram@marcusbuaiz

Isis Valverde vai chegar noiva a 2024. A atriz e o empresário Marcus Buaiz estão noivos. A informação foi confirmada à Folha de S.Paulo pela assessoria de imprensa dela.

O casal foi visto junto pela primeira em março, durante viagem pela França. Ele foi casado com a cantora Wanessa Camargo por 17 anos, e o relacionamento chegou ao fim em maio de 2022.