Zezé Di Camargo canta "É o Amor" em concerto beneficente em Vitória

Uma noite reunindo divas e grandes instrumentistas capixabas para celebrar uma década de ousadia e fazer o bem com muita música. A segunda edição do GrandES Estrelas levou ao palco do Espaço Patrick Ribeiro a Orquestra Camerata Sesi, sob a regência do maestro Isaac Gonçalves e as cantoras Dona Fran, Mariana Coelho e Tati Celeste. E teve até uma palinha de Zezé Di Camargo. A convite de Joana e Rodrigo Barbosa, o sertanejo e sua musa Graciele Lacerda prestigiaram a noite. Zezé se emocionou com a interpretação de “É o Amor”, na voz de Tati Celeste e fez questão de agradecer no palco e cantar um pequeno trecho da canção. “Daqui a pouco estarei aqui e seremos vizinhos”, disse ele sobre a breve mudança para o Taj Home Resort. A última canção foi Cheia de Manias, do Raça Negra, e o maestro Isaac Gonçalves convidou Rodrigo Barbosa para reger a Camerata. Veja nas fotos de Cloves Louzada e Vinícius Gonçalves como foi o concerto beneficente que arrecadou doações para o projeto “Mais Amor” e para a para a Fundação Beneficente Praia do Canto.