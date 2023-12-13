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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Zezé Di Camargo canta "É o Amor" em concerto beneficente em Vitória

Publicado em
13 dez 2023 às 16:13
Rodrigo e Joana Barbosa, Graciele Lacerda e Zezé di Camargo
Rodrigo e Joana Barbosa, Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo Crédito: Cloves Louzada

É o amor! 

Uma noite reunindo divas e grandes instrumentistas capixabas para celebrar uma década de ousadia e fazer o bem com muita música. A segunda edição do GrandES Estrelas levou ao palco do Espaço Patrick Ribeiro a Orquestra Camerata Sesi, sob a regência do maestro Isaac Gonçalves e as cantoras Dona Fran, Mariana Coelho e Tati Celeste. E teve até uma palinha de Zezé Di Camargo. A convite de Joana e Rodrigo Barbosa, o sertanejo e sua musa Graciele Lacerda prestigiaram a noite. Zezé se emocionou com a interpretação de “É o Amor”, na voz de Tati Celeste e fez questão de agradecer no palco e cantar um pequeno trecho da canção. “Daqui a pouco estarei aqui e seremos vizinhos”, disse ele sobre a breve mudança para o Taj Home Resort. A última canção foi Cheia de Manias, do Raça Negra, e o maestro Isaac Gonçalves convidou Rodrigo Barbosa para reger a Camerata. Veja nas fotos de Cloves Louzada e Vinícius Gonçalves como foi o concerto beneficente que arrecadou doações para o projeto “Mais Amor” e para a para a Fundação Beneficente Praia do Canto.
Dona Fran
Dona Fran Crédito: Cloves Louzada
Tati Celeste
Tati Celeste Crédito: Cloves Louzada
Mariana Coelho
Mariana Coelho Crédito: Cloves Louzada

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