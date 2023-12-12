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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Associação de Empresários da Serra premia destaques de 2023 em festa

Publicado em
12 dez 2023 às 03:00
Sérgio Vidigal, Ricardo Ferraço, Luiz Coutinho (Grupo Coutinho), Giuliano de Castro, Fábio Saad Junger
Sérgio Vidigal, Ricardo Ferraço, Luiz Coutinho (Grupo Coutinho), Giuliano de Castro, Fábio Saad Junger Crédito: Edson Reis

Festa da Ases

Mais de 650 lideranças políticas e empresariais estiveram no Steffen Centro de Eventos, na noite de quinta (7), para a entrega do a Luiz Coutinho, do Grupo Coutinho. A premiação é da Associação dos Empresários da Serra (Ases) e homenageia os nomes que se destacaram no ano em várias categorias. A nova diretoria tomou posse na noite de festa. Quem assumiu a presidência da instituição foi Fábio Saadi Junger. Ele terá ao seu lado como vice-presidente Leonelle Lamas. As empresas Viminas (Indústria), Fortled Distribuidora de Lâmpadas (Comércio), Imobiliária Alex Tongo (Serviço), Andréia Lopes Consultoria (Micro e Pequena Empresa) e Andréia Lopes, da empresa Andréia Lopes Consultoria (Mulheres de Negócios) também foram premiadas. Veja as fotos!

TEATRO

Diretor Regional do Sesc, Bruno Negris e Nilceia, receberam o ator Antônio Fagundes
Diretor Regional do Sesc, Bruno Negris e sua Nilceia, receberam o ator Antônio Fagundes, durante a temporada de "Baixa Terapia", em Vitória Crédito: Divulgação

Moda

Monique Fachetti recebe convidados nesta terça, 12, para apresentar as novidades de Alto Verão 2024 em sua multimarcas. As peças-desejo das labels mais desejadas do closet feminino, como Anne Fernandes, Tufi Duek e Lança Perfume, já estão nas araras do espaço de moda localizado no Shopping Play Station, na Praia do Canto.

Homenagem

A convite do vereador capixaba João Batista, o Tita, a empresária e corretora de seguros Liliane Porto recebe homenagem em referência ao Dia do Empreendedorismo Feminino, nesta quinta-feira (14), em Vila Velha. Durante a sessão solene, que acontecerá no Titanic, na Praça Duque de Caxias, a líder do grupo Mulheres Empreendedoras do ES vai contar um pouco de sua trajetória e destacar a importância da valorização do empreendedorismo feminino no Espírito Santo.

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