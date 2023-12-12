Associação de Empresários da Serra premia destaques de 2023 em festa

Mais de 650 lideranças políticas e empresariais estiveram no Steffen Centro de Eventos, na noite de quinta (7), para a entrega do a Luiz Coutinho, do Grupo Coutinho. A premiação é da Associação dos Empresários da Serra (Ases) e homenageia os nomes que se destacaram no ano em várias categorias. A nova diretoria tomou posse na noite de festa. Quem assumiu a presidência da instituição foi Fábio Saadi Junger. Ele terá ao seu lado como vice-presidente Leonelle Lamas. As empresas Viminas (Indústria), Fortled Distribuidora de Lâmpadas (Comércio), Imobiliária Alex Tongo (Serviço), Andréia Lopes Consultoria (Micro e Pequena Empresa) e Andréia Lopes, da empresa Andréia Lopes Consultoria (Mulheres de Negócios) também foram premiadas. Veja as fotos!