Lara Brotas e Sandra Matias celebram 10 anos de clube de arte em Vitória

A semana foi de arte com direito a retrospectiva, performance de balé e encontro de artistas e colecionadores na Matias Brotas arte contemporânea. Lara Brotas, Sandra Matias e Flávia Dalla receberam para a exposição coletiva comemorativa de 10 anos da Séries MBac | Clube do Colecionador, projeto que desde 2013 se consolida na formação de colecionadores em arte contemporânea pelo olhar singular do espectador na produção de sentido. Artistas, colecionadores e familiares foram prestigiar as anfitriãs. A nova exposição, que traz artistas renomados da cena da arte contemporânea nacional, também conta logo na entrada com um túnel do tempo com uma retrospectiva de obras que fizeram parte das edições anteriores, com expografia especial da artista Taiza Ammar. O vernissage para convidados ainda contou com uma Performance de balé pra lá de especial dos dançarinos Priscila Lages e Mateus Sagrini, do espaço de dança Duetto.