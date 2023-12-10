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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Lara Brotas e Sandra Matias celebram 10 anos de clube de arte em Vitória

Publicado em
10 dez 2023 às 03:00
Lara Brotas,Karla Ferrreira , Sandra Matias, Patricia Brotto, Flávia Dalla
Lara Brotas, Karla Ferrreira, Sandra Matias, Patricia Brotto e Flávia Dalla Crédito: Diego Morales

Retrospectiva

A semana foi de arte com direito a retrospectiva, performance de balé e encontro de artistas e colecionadores na Matias Brotas arte contemporânea. Lara Brotas, Sandra Matias e Flávia Dalla receberam para a exposição coletiva comemorativa de 10 anos da Séries MBac | Clube do Colecionador, projeto que desde 2013 se consolida na formação de colecionadores em arte contemporânea pelo olhar singular do espectador na produção de sentido. Artistas, colecionadores e familiares foram prestigiar as anfitriãs. A nova exposição, que traz artistas renomados da cena da arte contemporânea nacional, também conta logo na entrada com um túnel do tempo com uma retrospectiva de obras que fizeram parte das edições anteriores, com expografia especial da artista Taiza Ammar. O vernissage para convidados ainda contou com uma Performance de balé pra lá de especial dos dançarinos Priscila Lages e Mateus Sagrini, do espaço de dança Duetto.

ANIVERSÁRIO

Beatriz Rassele Croce Costa celebrou 80 anos com almoço entre amigas no Copacabana Palace
Beatriz Rassele Croce Costa (de chapéu) celebrou 80 anos com almoço entre amigas no Copacabana Palace, no Rio. Entre elas, a sobrinha Rafaela Rasseli Zanete, capixaba radicada na Cidade Maravilhosa Crédito: Divulgação

Festival de Teatro

O ator e diretor Abel Santana encerra 2023 com seu tradicional Festival de Teatro, entre os dias 11 e 17 de dezembro. Em cena, 140 atores, que vão estrelar os espetáculos “Reunião de condomínio”, “O tempo não para”, “Quem casa quer casa” e o inédito “A música que habita em mim”.

CONFRATERNIZAÇÃO

Catarina Riva ao lado da amiga e anfitriã Karen Mantovaneli
Catarina Riva ao lado da amiga e anfitriã Karen Mantovaneli: confraternização em clima de ano novo Crédito: Cloves Louzada

Direção Defensiva

Nesta segunda-feira (11), o ex-piloto e chefe de equipe de Hugo Cibien na Stock Series, Duda Pamplona chega em Vitória para a palestra sobre direção defensiva à membros de auto-escolas. O evento acontece em Jardim Camburi, às 16h40.

FESTA

Zizinho, CEO da Cava Rochas, no evento de 5 anos da Marino, com Daniel Dutra
Zizinho Robson, CEO da Cava Rochas, no evento de 5 anos da agência Marino, com Daniel Dutra Crédito: Alexander Mozzer

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