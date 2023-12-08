Gorete Thorey recebe convidados em noite de arte, moda e joias

O empresário Léo de Castro, vice-presidente da CNI e presidente emérito da Findes, foi convidado para integrar o conselho superior do Movimento Brasil Competitivo, ao lado de nomes como Jorge Gerdau, um dos maiores industriais do país, Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, e o ex-ministro Luiz Fernando Furlan.
O MBC é uma organização apartidária, que aproxima os setores público e privado, para ampliar a competitividade nacional, o aumento da capacidade de investimento do Estado e a melhoria dos serviços públicos essenciais oferecidos à população.