Gorete Thorey recebe convidados em noite de arte, moda e joias

Um time de peso está apoiando a ação que o Asilo dos Idosos realizará no brechó Peça Rara de Jardim da Penha, no próximo dia 12, quando irão celebrar a nova parceria entre a franquia e a entidade. A empresária Elki Zanandrea adiantou que a organização do evento é de Breno Arêas, Anette Musso e Cacá lima, e que a noite contará com a participação de Elian Ramile e Lorena Dalla. Entre as famosas que irão desfilar: Thais Gois, Bella Vasconcelos, Valentina Porto, Isabela Zanandrea e Luzia Toledo.