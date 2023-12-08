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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Gorete Thorey recebe convidados em noite de arte, moda e joias

Publicado em
08 dez 2023 às 03:00
Gorete Thorey e Glauro Simões
Gorete Thorey e Glauro Simões Crédito: Mônica Zorzanelli

Bossa em NYC

A galerista Gorete Thorey recebeu o estilista Glauro Simões, nesta quarta-feira (06), em sua galeria Via Thorey, em Vitória. Após um período sabático em Nova York, o capixaba apresetntou  a coleção de kaftans em seda pura "New York meets Bossa Nova". A coleção tem como inspiração a experiência do artista na cosmopolita metrópole e o encontro entre arte, arquitetura e design. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

INAUGURAÇÃO

A empresária Carol Lobato entre os diretores da Reserva Fabio Milllet e Juliana Almeida
A empresária Carol Lobato entre os diretores da Reserva Fabio Milllet e Juliana Almeida: inauguração de nova loja na Praia do Canto Crédito: Elani Passos

Desfile do bem

Um time de peso está apoiando a ação que o Asilo dos Idosos realizará no brechó Peça Rara de Jardim da Penha, no próximo dia 12, quando irão celebrar a nova parceria entre a franquia e a entidade. A empresária Elki Zanandrea adiantou que a organização do evento é de Breno Arêas, Anette Musso e Cacá lima, e que a noite contará com a participação de Elian Ramile e Lorena Dalla. Entre as famosas que irão desfilar: Thais Gois, Bella Vasconcelos, Valentina Porto, Isabela Zanandrea e Luzia Toledo.

Samba

A convite de Pedro Paulo Moyses e Thiago Garcia, o grupo Sambadm celebra seus 15 anos de samba e pagode neste domingo, 10, no terraço do Repique. O grupo formado por André Leão, Hugo Paraizo e Luiz Felipe Cabral irá levar a sua já tradicional mistura de ritmos para o espaço na Praia de Camburi com muita energia, como pede a cadência do samba.

Brasil competitivo

O empresário Léo de Castro, vice-presidente da CNI e presidente emérito da Findes, foi convidado para integrar o conselho superior do Movimento Brasil Competitivo, ao lado de nomes como Jorge Gerdau, um dos maiores industriais do país, Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, e o ex-ministro Luiz Fernando Furlan. O MBC é uma organização apartidária, que aproxima os setores público e privado, para ampliar a competitividade nacional, o aumento da capacidade de investimento do Estado e a melhoria dos serviços públicos essenciais oferecidos à população.

Dança

Monique Vieira convida para o 23º espetáculo da Monique Vieira Estação De Dança, nesta sexta-feira (08), no Teatro da Ufes.  A escola apresenta "Alladin", com direção geral de Monique Vieira e direção Artística de Paulo Balbino.

COMENDA

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