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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Sincades celebra as conquistas de 2023 com festa em Vitória

Publicado em
07 dez 2023 às 03:00
Idalberto Moro, Ivete Paganini e Cezar Wagner Pinto
Idalberto Moro, Ivete Paganini e Cezar Wagner Pinto Crédito: Cacá Lima

Que venha 2024!

O presidente Idalberto Moro recebeu associados e parceiros do Sincades para celebrar as conquistas do ano de 2023, na sexta-feira (01º), no Le Buffet Lounge, em Vitória. Confira as fotos de Cacá Lima.

EM DUBAI

Antônio Fagundes em Vix

O presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, Idalberto Moro, recebe o ator Antonio Fagundes e o elenco da peça Baixa Terapia neste sábado (09) e domingo (10) para apresentações exclusivas em Vitória. O palco será o Sesc Glória, na capital, dentro da programação do Sesc Grandes Espetáculos.

Diversão e ação social

Eduarda Buaiz encerra o ano de 2023 celebrando o sucesso de mais uma edição do curso de culinária infantil Mestre Kukinha, ministrado pela Chef Flavia Gama, da Chocolateria Brasil, que realizou um encontro especial, na Kouzina - Design & Kitchens, com tema de Natal no último fim de semana. Como já é tradição, além de promover diversão para a criançada, o curso, que recebe o apoio do Instituto Americo Buaiz (IAB), também realiza uma ação social. Somente nesta edição, foram arrecadados 265kg de alimentos que já foram entregues ao Instituto Vovô Chiquinho, na Serra.

MODA

Brenda Riva, Clarisse Paes Barreto, Maria Carolina Moraes, Cyntia D'Ambrosio e Mariana Ottoni
Brenda Riva, Clarisse Paes Barreto, Maria Carolina Moraes, Cyntia D'Ambrosio e Mariana Ottoni: 1ª edição do Lille day. Pela primeira vez, as sócias apresentaram presencialmente as novidades da coleção de roupas infantis da marca capixaba Crédito: Vitor Carvalho Fotografia

Rumo a 2024

Novas metas foram lançadas para o Ibef-ES! Em reunião realizada na última sexta (1º), a diretoria da entidade definiu o planejamento estratégico para 2024. Entre as principais diretrizes estão a modernização de processos, potencializar os programas estruturados e engajar ainda mais ibefianos. Na oportunidade, cada diretor apresentou suas propostas para o próximo ano.

REELEIÇÃO

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