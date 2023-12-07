Sincades celebra as conquistas de 2023 com festa em Vitória

Eduarda Buaiz encerra o ano de 2023 celebrando o sucesso de mais uma edição do curso de culinária infantil Mestre Kukinha, ministrado pela Chef Flavia Gama, da Chocolateria Brasil, que realizou um encontro especial, na Kouzina - Design & Kitchens, com tema de Natal no último fim de semana. Como já é tradição, além de promover diversão para a criançada, o curso, que recebe o apoio do Instituto Americo Buaiz (IAB), também realiza uma ação social. Somente nesta edição, foram arrecadados 265kg de alimentos que já foram entregues ao Instituto Vovô Chiquinho, na Serra.