Prêmio Marcas de Valor da Gazeta reconhece marcas admiradas do ES

Um espaço para reunir a família ou um grupo menor de amigos fora do apartamento, mas com a privacidade que as áreas comuns de condomínios nem sempre oferecem. Sonho? Pois será esse um dos atrativos do novo empreendimento que a Mivita Construtora lança em Jardim Camburi no primeiro semestre de 2024. “Percebemos o desejo das pessoas por esse espaço mais exclusivo, para reunir a família ou grupos de amigos com privacidade, além das áreas comuns do condomínio. Então, nesse novo empreendimento, teremos um ambiente com piscina e churrasqueira, para ser reservado pelos moradores que, em algum momento, quiserem estar em uma área mais privativa e exclusiva”, afirma a diretora administrativa e de Marketing da empresa, Livia Giacomin. Ponto pra quem está atento às aspirações do cliente e inova com propósito.