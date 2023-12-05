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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Prêmio Marcas de Valor da Gazeta reconhece marcas admiradas do ES

Publicado em
05 dez 2023 às 03:00
Troféus do Marcas de Valor 2022
Troféus do Marcas de Valor 2022 Crédito: Mônica Zorzanelli
14° edição do Prêmio Marcas de Valor acontece nesta terça-feira (05), no Teatro Sesc Glória, em Vitória. O evento, exclusivo para convidados, reconhece as marcas que conquistaram a admiração das pessoas com seus serviços, produtos e propósitos durante o ano. Desta vez, a premiação carrega o tema “É pra ver de perto”.
A noite festiva, que traz o conceito relacionado ao espetáculo teatral e todo seu universo lúdico, terá como apresentadores os jornalistas da TV Gazeta Rafaela Marquezine e Diego Araújo, que vão comandar a entrega dos troféus aos vencedores. A animação pós-cerimônia, diretamente do rooftop do Teatro Glória, contará com uma atração surpresa.
Como parte da programação do evento, uma homenagem será entregue às pessoas que, por sua atuação na sociedade, ajudam a promover o desenvolvimento e fortalecimento da imagem do Estado. O “Capixaba de Valor” estreia neste ano para premiar os vencedores, em nove categorias, eleitos pelos jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas da Rede.
Márcio Chagas, diretor de Mercado da Rede, reforça que as marcas protagonistas são aquelas que conseguem ir além de oferecer produtos ou serviços de qualidade. “A cada ano, os consumidores estão mais atentos e os desafios são de diferentes níveis de responsabilidade. Somente marcas sérias e comprometidas com valores atuais e necessários conseguem se destacar nesse cenário. Que esta parceria com a Rede Gazeta permaneça em 2024 e que possamos estar juntos novamente celebrando marcas de propósito no ES”, finaliza.

LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO

Léo de Castro e Breno Peixoto: Lançamento do empreendimento imobiliário da Nazca e Construtora Abaurre, o Soul For Life, na Praia do Canto, no último sábado, dia 02.
Léo de Castro e Breno Peixoto: Lançamento do empreendimento imobiliário da Nazca e Construtora Abaurre, o Soul For Life, na Praia do Canto, no último sábado (02) Crédito: Cacá Lima

Imóveis de luxo

Dados recentes da Brain Inteligência Estratégica apontam que o lançamento de imóveis de luxo e super luxo aumentou 39,2% no primeiro trimestre deste ano em comparação a igual período de 2022, com mais de 2,5 mil unidades no período. O número representa um forte crescimento da participação do setor no volume de lançamentos no país. No Espírito Santo, a Invite acumula experiência em imóveis de alto padrão, com empreendimentos que proporcionam experiências diferenciadas. Cecília Zon Rody Rogério, CEO da empresa, acompanha o crescimento desse segmento e comemora o sucesso do Manami, lançamento localizado na Península de Guaibura, em Guarapari, que alia beleza e sofisticação com a natureza e o mar como inspiração.

A arte de transformar sonho em realidade

Um espaço para reunir a família ou um grupo menor de amigos fora do apartamento, mas com a privacidade que as áreas comuns de condomínios nem sempre oferecem. Sonho? Pois será esse um dos atrativos do novo empreendimento que a Mivita Construtora lança em Jardim Camburi no primeiro semestre de 2024. “Percebemos o desejo das pessoas por esse espaço mais exclusivo, para reunir a família ou grupos de amigos com privacidade, além das áreas comuns do condomínio. Então, nesse novo empreendimento, teremos um ambiente com piscina e churrasqueira, para ser reservado pelos moradores que, em algum momento, quiserem estar em uma área mais privativa e exclusiva”, afirma a diretora administrativa e de Marketing da empresa, Livia Giacomin. Ponto pra quem está atento às aspirações do cliente e inova com propósito.

Coquetel

Coquetel Mariana Luz e Milena Gobbi promovem um coquetel exclusivo para convidados e apresentam a coleção de Verão 23/24 da Isla Vix em parceria com a renomada designer de joias, Roberta Teles Puppin, que realizará o pré-lançamento da sua coleção "Pedra Azul". O evento é nesta quarta-feira (06), a partir das 17h, e contará com a expertise do consultor de vinhos Dimas Lanna, do Empório Alma Vini. Além disso, o buffet será assinado pela prestigiada Edna Jabour, garantindo uma experiência completa de moda, joias, vinhos e gastronomia refinada.

BELEZA

A hair stylist Ana Paula Leite e a influencer Ana Clara Benevides no evento de lançamento da campanha Be Summer, serviços de verão do Be Spa Urbano, na Praia do Canto
A hair stylist Ana Paula Leite e a influencer Ana Clara Benevides no evento de lançamento da campanha Be Summer, serviços de verão do Be Spa Urbano, na Praia do Canto Crédito: Benício Tavares

Virada do ano

O Oasis Beach Club, na Praia de Camburi, prepara uma virada especial a partir das 21h do dia 31 de dezembro unindo o melhor das expertises de Booa Produções, Base Eventos e Oasis Beach Club. No palco, a dupla Pedro & Lucas garante o melhor do sertanejo e se soma à Balada do Maycon para agitar a festa. A galera do axé pode aguardar os melhores hits do gênero com Tstinha, o “Bell Marques capixaba”, enquanto os intervalos terão o ritmo frenético das batidas da DJ Mônia Lombardi, DJ Jess Benevides e DJ Luuh. No cardápio, paella, salmão, camarão VM, risoto, ceviches e muito mais.

Baile do Zampa

Zampa Silva, artista capixaba de hip hop, volta a se apresentar ao vivo neste sábado (09), na Baze Club, em Vila Velha, com o seu "Baile do Zampa". No repertório do pocket show, um passeio pela sua obra que vai de música brasileira às batidas do hip hop, além de um set com voz e violão e discotecagem com repertório variado. Zampa promete ainda apresentar canções inéditas do seu novo álbum no Baile que promete movimentar a Baze. O artista lançou só neste segundo semestre quatro singles que fazem parte do seu próximo álbum com produção dos feras da cena hip hop, Tibery e Artioli. O mais recente é "Zilda", homenagem ao famoso bar que reúne todas as tribos no centro de Vitória.

MULHERES DE NEGÓCIOS

Emili Negrelli, Denise Spindola, Cida Crevelari, Leila Moreira, Rogéria Machado, Lia Fiorin, Juliana Moraes, Adriana Almeida, Natalia Santos, Catarina Riva (anfitriã) e Elayne Borel
Encontro da Rede Mulheres de Negócios: Emili Negrelli, Denise Spindola, Cida Crevelari, Leila Moreira, Rogéria Machado, Lia Fiorin, Juliana Moraes, Adriana Almeida, Natalia Santos, Catarina Riva (anfitriã) e Elayne Borel Crédito: Divulgação

Diretoria

O empresário Wander Miranda assume como o novo diretor de Relacionamento com o Associado na Associação de Empresários da Serra (Ases). A cerimônia de posse acontece nesta quinta-feira (07).

Almoço

Dorion Soares  convida para o almoço e apresentação de novas criações, nesta quarta-feira (06), às 13h, no restaurante Aleixo, na Praia do Canto. 

PARCERIA

Os representantes do Asilo dos Idosos, Sedeney Tavares e Anete Musso, com os empresários Elki e Eduardo Zanandrea
Os representantes do Asilo dos Idosos, Sedeney Tavares e Anete Musso, e os empresários Elki e Eduardo Zanandrea: nova parceria entre a marca Peça Rara e a entidade Crédito: Divulgação

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