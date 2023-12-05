Prêmio Marcas de Valor da Gazeta reconhece marcas admiradas do ES

O Oasis Beach Club, na Praia de Camburi, prepara uma virada especial a partir das 21h do dia 31 de dezembro unindo o melhor das expertises de Booa Produções, Base Eventos e Oasis Beach Club. No palco, a dupla Pedro & Lucas garante o melhor do sertanejo e se soma à Balada do Maycon para agitar a festa. A galera do axé pode aguardar os melhores hits do gênero com Tstinha, o “Bell Marques capixaba”, enquanto os intervalos terão o ritmo frenético das batidas da DJ Mônia Lombardi, DJ Jess Benevides e DJ Luuh. No cardápio, paella, salmão, camarão VM, risoto, ceviches e muito mais.