Coquetel reúne apreciadores de arte e joias em Vitória; veja fotos

Carol Santos, nossa capixaba no comando dos vinhos em terras portuguesas, agora deu um pulo na França, mais especificamente em Bordeaux, e voltou apaixonada. Como dica, sugeriu aos viajantes que visitem a Cité du Vin e o Bar à Vin. A Cité du Vin, ou Cidade do Vinho, é um espaço dedicado exclusivamente à bebida: com workshops, um museu dedicado a explicar as sensações olfativas, com informações da origem do vinho até as castas (tipos de uvas) mais conhecidas. O Bar à Vin, por sua vez, além do bonito ambiente, é o lugar onde se pode conhecer diversos vinhos de Bordeaux, com “vinhos a copo” que percorrem todas as sub-regiões. Bons motivos para esticar a ida a Paris!