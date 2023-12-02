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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Coquetel reúne apreciadores de arte e joias em Vitória; veja fotos

Publicado em
02 dez 2023 às 03:00
Sandra Matias, Emar Batalha e Lara Brotas
Sandra Matias, Emar Batalha e Lara Brotas: em tarde de arte e joias em Vix Crédito: Mônica Zorzanelli

Arte&joias

A quinta-feira (30) foi de arte e joias em Vitória. A designer Emar Batalha apresentou a coleção ELO, composta por joias decorativas com elos de cerâmica desenvolvidos por mulheres assistidas pela ONG Alimentando O Bem e o preview especial do Clube do Colecionador. Cada ítem da ELO é finalizado com uma gema bruta única, utilizada na joalheria, como quartzo, ametista, e cristal de rocha, imprimindo exclusividade ao design de Emar. O coquetel de lançamento contou com bufê de Claudia Moulin e décor de Bruna Medeiros. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

SOLENIDADE

O Consul Geral Sr. Milos Sklenka e a Embaixadora da República Tcheca Pavla Havrlíková no ato solene com a Consul Honorária Nathália Burian
O cônsul=geral  da República Tcheca,. Milos Sklenka, a embaixadora da República Tcheca Pavla Havrlíková e a cônsul-honorária  Nathália Burian: abertura do consulado em Vitória Crédito: Cloves Louzada

QUERIDOS DE RR

Kátia Toríbio Laranja, Ricardo Silveira e Karla Toríbio Pimenta
Kátia Toríbio Laranja, Ricardo Silveira e Karla Toríbio Pimenta: no desfile de Ivan Aguilar Crédito: Daklys Cesar

Congresso

No próximo dia 05, no auditório da OAB-ES, será realizado o 1° Congresso de Prerrogativas Criminais no ES. A advogada Larah Brahim, sócia da banca Rafael Lima Advogados, será uma das debatedoras da Mesa Redonda “Posicionamento e enfrentamento das prerrogativas criminais nas diferentes instâncias judiciais”. Larah é especialista em Processo Penal e mestranda em Criminologia pela USP. --

Em Bordeaux

Carol Santos, nossa capixaba no comando dos vinhos em terras portuguesas, agora deu um pulo na França, mais especificamente em Bordeaux, e voltou apaixonada. Como dica, sugeriu aos viajantes que visitem a Cité du Vin e o Bar à Vin. A Cité du Vin, ou Cidade do Vinho, é um espaço dedicado exclusivamente à bebida: com workshops, um museu dedicado a explicar as sensações olfativas, com informações da origem do vinho até as castas (tipos de uvas) mais conhecidas. O Bar à Vin, por sua vez, além do bonito ambiente, é o lugar onde se pode conhecer diversos vinhos de Bordeaux, com “vinhos a copo” que percorrem todas as sub-regiões. Bons motivos para esticar a ida a Paris!

Verão 2023

A dermatologista Carol Guerra promove neste sábado (02) seu primeiro “Ultra Summer”,  uma manhã voltada para saúde e autoestima, na arena da Outfit Sportsm  na Curva da Jurema. O RP é de Kaiky Plaster. 

NO RIO

Nina Kauffmann, Tatiana Soares e Flavia Curvello
Nina Kauffmann, Tatiana Soares e Flavia Curvello: queridas de RR na inauguração da nova loja de Dorion Soares, no Rio Crédito: Divulgação

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