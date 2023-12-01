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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Ivan Aguilar celebra 60 anos em desfile com Val Marchiori na passarela

Publicado em
01 dez 2023 às 03:00
Ivan Aguilar e Val Marchiori
Tainá de Barbi, Bernardo Aguilar, o estilista Ivan Aguilar, Val Marchiori e o filho Victor Marchiori: noite fashion em Vitória Crédito: Cloves Louzada

Ivan na passarela

O estilista Ivan Aguilar brilhou no desfile-show da coleção de verão 2024 que aconteceu nesta quarta-feira (29), no Espaço Patrick Ribeiro. Inspirado na Bossa Nova, no Rio de Janeiro dos anos 60 e 70, o artista apresentou 60 looks cheios de estilo e versatilidade. O evento, que marcou a celebração dos 60 anos de idade e 40 anos de carreira, contou com a presentça do cantor Manoel Gomes, autor do hit "Caneta Azul".  Além da presença de 60 modelos, Val Marchiori e o seu filho Victor Marchiori atravessaram a passarela com muita leveza e espontaneidade.

ANIVERSÁRIO

Penha Nontao, Rita Garajau, Diana Murad, Heliene Del Esposti, Rita da Luz, Tania Buaiz, Rita Tristão, Penha Daher, Beatriz Oliveira Santos, Maita Mota, Ada, Heliane Duarte, Luzia Toledo - Monica Zorzanelli
Penha Nontao, Rita Garajau, Diana Murad, Heliene Del Esposti, Rita da Luz, Tania Buaiz, Rita Tristão, Penha Daher, Beatriz Oliveira Santos, Maita Mota, a aniversariante Ada Mota, Heliane Duarte, Luzia Toledo e Monica Zorzanelli: celebrando entre as amigas Crédito: Mônica Zorzanelli

Little day

Brenda Riva e as empresárias Cyntia D’Ambrosio e Maria Carolina Valinho, da loja online Lille, convidam para a 1ª edição do Lille day. Pela primeira vez, as sócias vão expor presencialmente as novidades das roupas infantis da marca capixaba. O evento será neste sábado (02), na Vith Shoes, a partir das 10h

Retrospectiva

Sandra Matias, Lara Brotas e Flávia Dalla encerram 2023 com a exposição coletiva Séries MBac | Clube do Colecionador com edição comemorativa de 10 anos. O vernissage para convidados na galeria Matias Brotas é na próxima terça, dia 05 e a mostra abre ao público dia 06 de dezembro. Além de trazer uma curadoria de obras de artistas renomados na cena nacional da arte contemporânea como Almandrade, Alexandre Vogler, Osvaldo Gaia, Felippe Moraes, Rubiane Maia, Fernando Augusto, esta edição comemorativa terá um túnel do tempo com uma retrospectiva de obras que fazem parte das edições anteriores do clube, com expografia assinada pela artista Taiza Ammar.

Medicina regenerativa

Já tem dermatologista capixaba utilizando a medicina regenerativa para a pele. Antenada ao que há de mais moderno da dermatologia, Priscila Passamani acaba de receber as soluções à base de Exossomos, da ExoCoBio, multinacional referência no futuro da medicina regenerativa. Priscila participou do lançamento em Mônaco e tem acompanhado de perto a tecnologia que proporciona tratamentos de doenças cutâneas e capilares, através da regeneração celular.

Natal na Praia do Canto

Cesinha Saade convida para o lançamento da campanha de Natal da Associação Comercial da Praia do Canto. A programação inicia nesta sexta-feira (01), com o Coral da Vale, em frente à Academia Vitória Sports. 

QUERIDAS DE RR

Ximene Villar e Bárbara Cheim
Ximene Villar e Bárbara Cheim: em evento na CasaCor ES Crédito: Divulgação

QUERIDAS DE RR

Marilia Celin e Leticia Finamore
Marilia Celin e Leticia Finamore; em evento de decoração na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

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