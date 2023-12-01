Ivan Aguilar celebra 60 anos em desfile com Val Marchiori na passarela

Sandra Matias, Lara Brotas e Flávia Dalla encerram 2023 com a exposição coletiva Séries MBac | Clube do Colecionador com edição comemorativa de 10 anos. O vernissage para convidados na galeria Matias Brotas é na próxima terça, dia 05 e a mostra abre ao público dia 06 de dezembro. Além de trazer uma curadoria de obras de artistas renomados na cena nacional da arte contemporânea como Almandrade, Alexandre Vogler, Osvaldo Gaia, Felippe Moraes, Rubiane Maia, Fernando Augusto, esta edição comemorativa terá um túnel do tempo com uma retrospectiva de obras que fazem parte das edições anteriores do clube, com expografia assinada pela artista Taiza Ammar.