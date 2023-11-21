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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Rede Gazeta vai premiar personalidades de destaque no ES em 2023

Publicado em
21 nov 2023 às 10:00
Prêmio Capixaba de Valor
Prêmio Capixaba de Valor Crédito: Divulgação
Dezembro vai marcar o reconhecimento de quem se destacou na promoção do Espírito Santo em 2023. Iniciativa da Rede Gazeta, vem aí o Prêmio Capixaba de Valor, uma condecoração às pessoas que, por sua atuação na sociedade, ajudam a promover o desenvolvimento e fortalecimento da imagem do Estado.
Dividido em 9 categorias, o Capixaba de Valor será um reconhecimento dado pelos jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas da Rede Gazeta, que elegerão os vencedores dentre 27 nomes indicados por uma banca de especialistas de cada área.
Capixabas de nascimento ou pessoas que residam na terrinha há pelo menos 10 anos estão no páreo nas áreas de Ciência e Saúde, Cultura, Desenvolvimento do ES, Destaque Nacional, Educação, Esporte, Impacto Social, Meio Ambiente e Moda & Design. Além do reconhecimento por suas contribuições a favor do Estado, os vencedores vão levar para casa um troféu exclusivo, criado pelo artista plástico Penithência.
A entrega do Prêmio Capixaba de Valor acontece no dia 05 de dezembro, no Sesc Glória, como parte da programação do já tradicional Marcas de Valor, que chega à 14ª edição.

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