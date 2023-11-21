Rede Gazeta vai premiar personalidades de destaque no ES em 2023

Prêmio Capixaba de Valor Crédito: Divulgação

Dezembro vai marcar o reconhecimento de quem se destacou na promoção do Espírito Santo em 2023. Iniciativa da Rede Gazeta, vem aí o Prêmio Capixaba de Valor, uma condecoração às pessoas que, por sua atuação na sociedade, ajudam a promover o desenvolvimento e fortalecimento da imagem do Estado.

Dividido em 9 categorias, o Capixaba de Valor será um reconhecimento dado pelos jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas da Rede Gazeta, que elegerão os vencedores dentre 27 nomes indicados por uma banca de especialistas de cada área.

Capixabas de nascimento ou pessoas que residam na terrinha há pelo menos 10 anos estão no páreo nas áreas de Ciência e Saúde, Cultura, Desenvolvimento do ES, Destaque Nacional, Educação, Esporte, Impacto Social, Meio Ambiente e Moda & Design. Além do reconhecimento por suas contribuições a favor do Estado, os vencedores vão levar para casa um troféu exclusivo, criado pelo artista plástico Penithência.