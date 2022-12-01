Rede Gazeta premia as Marcas de Valor de 2022 com festa em Vitória

Com o mote “toda grande atuação merece ser reconhecida”, o evento, assessorado por Stella Miranda, também contará com o serviço do Le Buffet, com a qualidade e excelência de sempre. A noite terá como porta-vozes os jornalistas da TV Gazeta Rafaela Marquezine e Diego Araujo, que vão comandar a entrega dos troféus aos vencedores.