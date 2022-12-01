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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Rede Gazeta premia as Marcas de Valor de 2022 com festa em Vitória

Publicado em
01 dez 2022 às 13:07
Marcas de Valor
Marcas de Valor Crédito: Cloves Louzada
Contagem regressiva para mais uma edição da noite de premiação do ‘Marcas de Valor’, de A Gazeta, que reconhece e agracia as marcas protagonistas do mercado capixaba. O evento para convidados acontece no próximo dia 7, retorna em grande estilo para o Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, e promete uma noite inesquecível com muito glamour e inovação, de cunho social e cultural - com mais spoilers na próxima coluna.
Com o mote “toda grande atuação merece ser reconhecida”, o evento, assessorado por Stella Miranda, também contará com o  serviço do Le Buffet, com a qualidade e excelência de sempre. A noite terá como porta-vozes os jornalistas da TV Gazeta Rafaela Marquezine e Diego Araujo, que vão comandar a entrega dos troféus aos vencedores.
A animação, diretamente do rooftop do Teatro Glória (com aquela vista linda da Baía de Vitória), ficará por conta da banda Finest Hour, que vai recepcionar e aquecer a noite dos convidados com o melhor do jazz e bossa Nova.
E aí, ansiosos para o red carpet das marcas capixabas?

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