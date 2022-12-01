Rede Gazeta premia as Marcas de Valor de 2022 com festa em Vitória

Contagem regressiva para mais uma edição da noite de premiação do ‘Marcas de Valor’, de A Gazeta
, que reconhece e agracia as marcas protagonistas do mercado capixaba. O evento para convidados acontece no próximo dia 7, retorna em grande estilo para o Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, e promete uma noite inesquecível com muito glamour e inovação, de cunho social e cultural - com mais spoilers na próxima coluna.
Com o mote “toda grande atuação merece ser reconhecida”, o evento, assessorado por Stella Miranda, também contará com o serviço do Le Buffet, com a qualidade e excelência de sempre. A noite terá como porta-vozes os jornalistas da TV Gazeta Rafaela Marquezine e Diego Araujo, que vão comandar a entrega dos troféus aos vencedores.
A animação, diretamente do rooftop do Teatro Glória (com aquela vista linda da Baía de Vitória), ficará por conta da banda Finest Hour, que vai recepcionar e aquecer a noite dos convidados com o melhor do jazz e bossa Nova.
E aí, ansiosos para o red carpet das marcas capixabas?